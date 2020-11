Silber im Aufwind

So stiegen die Bestände der ETPs (Global Silver Exchange Traded Produkt) im dritten Quartal 2020 um 297 Millionen Unzen an. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies fast eine Verdreifachung. Silberbarren und -münzen sind weltweit extrem gefragt. Besonders in den USA und in Deutschland wuchsen die Verkaufszahlen zweistellig in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres an, so das Silver Institute. Das in der Industrie verbrauchte Silber wird dagegen aufgrund der Pandemie laut Schätzungen im Jahr 2020 rund zehn Prozent unter dem Vorjahresverbrauch liegen.

Das Silberland schlechthin ist Mexiko. Es punktet mit großer Bergbaufreundlichkeit, starken Silberressourcen und aus klimatischer Sicht kann ganzjährig abgebaut werden. Die Produktionsreife der Projekte gelingt schneller als in anderen Ländern. Die Bevölkerung und die Regierung, die sich über Steuereinnahmen freut, profitieren durch Arbeitsplätze und Infrastruktur.

Ein Silberunternehmen, das seit Jahren erfolgreich in Mexiko produziert, ist Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=HL_WIeY_iKc -. Die drei Silber-Gold-Minen lieferten im dritten Quartal 2020 zirka 942.000 Unzen Silber und knapp 10.300 Unzen Gold. Für ein viertes Projekt (geringe Investitionskosten, geringe Betriebskosten, kurze Amortisationszeit) gibt es bereits eine vorläufige Machbarkeitsstudie.

Lukrative Silber-Liegenschaften gibt es auch außerhalb von Mexiko. So besitzt Summa Silver das Belmont-Projekt in Nevada beim Tonopah-Bezirk. Dieser Bezirk wurde 1900 entdeckt und erlangte Berühmtheit. Bohrungen brachten bereits sehr erfreuliche Ergebnisse. Im Südwesten von New Mexiko gehört noch die Mogollon-Liegenschaft zum Portfolio von Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=uRmPlbp9uts -. Auch hier wurde in der Vergangenheit Gold und Silber produziert.

