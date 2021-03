Silber kann viel

Silber kann im Kampf gegen Bakterien, Pilze, Viren oder Algen helfen. Dabei bleibt die Silbermasse erhalten. Durch die Bemühungen die Pandemie einzudämmen, könnte die Erforschung neuer Produkte vorangetrieben werden. Silber wird auch in der Medizin etwa bei der Bildgebung eingesetzt. Auch steigt die Nachfrage nach Silbernanodrähten. Diese sind eine wichtige Komponente aller modernen Fahrzeuge, da Silber das Metall mit der höchsten elektrischen Leitfähigkeit darstellt. Und hier handelt es sich um einen wachsenden Markt.

Aktuell hat der Silberpreis etwas Federn gelassen, wohl auch im Sog des Goldpreises, der sich nicht stabilisieren konnte. Aus charttechnischer Sicht könnte es noch nach unten gehen, bevor eine Gegenbewegung einsetzt. Die Charttechniker sehen diesen Punkt bei 24,18 US-Dollar je Feinunze Silber. Da heißt es günstige Einstiegskurse nutzen. Im Moment ist sicher auch der deutlich gestiegene US-Dollar ein Grund, warum der Preis von Gold und Silber nicht so recht nach oben tendieren kann.

Dabei sollte aber die Inflationsentwicklung nicht außer Acht gelassen werden. Die Inflation steigt hierzulande, auch in den USA. Dies bedeutet eine schnellere Geldentwertung und die Realzinsen werden noch negativer. Das bedeutet die Geldentwertung nimmt Fahrt auf. Da sollte ein Teil des Anlagevermögens in den Edelmetallen wie Gold und Silber geparkt werden, etwa in Unternehmen wie Summa Silver oder Kuya Silver.

Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=QCxsGLUVZc8&t=2s – verfolgt Explorationsprogramme in zwei sehr aussichtreichen hochgradigen Silberregionen, das Hughes-Projekt in Nevada und das Mogollon-Projekt in New Mexiko.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=xnAZsAPRll8 – besitzt das Bethania-Projekt in Peru. Dieses war bis 2016 im Produktionsmodus und brachte Silber, Blei und Zink hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -) und Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -).

