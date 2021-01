Silber sorgt für antibakterielle Handys

Ein Smartphone ohne Bakterien oder Viren, eine gute Sache. Dafür sorgt eine auf Silber basierende Technologie. Eigentlich für militärische Zwecke konzipiert, soll diese neue Handygeneration bald auch öffentlich vertrieben werden. Dabei hofft das Unternehmen, dass die Technologie Eingang in alle Smartphones findet. Das Smartphone ist wasserdicht, kann mit Seife und Desinfektionsmitteln behandelt werden.

In den Handys, auch in den vielen Millionen Exemplaren, die in Schubladen abgelegt wurden, befinden sich viele wertvolle Rohstoffe. Zum Beispiel Gold, Silber, Kupfer oder Kobalt. Dazu kommen Seltene Erden, Aluminium, Palladium, Platin, oder Nickel. Recycling oder Wiederverkauf ausgedienter Handys würden Rohstoffe schonen.

Neue Technologien brauchen nun mal Rohstoffe, nicht nur Handys, auch die Solar- und Windenergie ist auf Silber angewiesen. Silber ist nicht nur für die Schmuckbranche, sondern auch in der Industrie und für Anleger von Interesse. Kein Wunder, dass Rohstoffexperten dem Metall besonders bei einem erwarteten Wirtschaftsaufschwung besonders hohe Preissteigerungsmöglichkeiten zutrauen.

Warum also nicht auf Unternehmen setzen, die Silber in aussichtsreichen Projekten besitzen, wie etwa Kuya Silver oder Vizsla Resources. Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Q_KpEesV3hk – kümmert sich in Peru um die ehemals produzierende Bethania-Silberliegenschaft. Silber, Zink und Blei wurden hier produziert. Daneben hat das Unternehmen ein Auge auf eine große Liegenschaft im Cobalt Camp in Ontario geworfen, um dort eine Silbermine zu erschließen.

Vizsla Resources – https://www.youtube.com/watch?v=Edq1O2-WwU8&t=29s – konnte auf seinem Panuco-Silber-Gold-Projekt in Mexiko bereits beachtliche Bohrergebnisse verbuchen (bis zu 2.000 Gramm Silber und bis zu 11,55 Gramm Gold).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -) und Vizsla Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-resources-corp/ -).

