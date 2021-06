Silber steuert auf 30 US-Dollar je Feinunze zu

Zum dritten Mal bewegt sich der Silberpreis Richtung 30 US-Dollar. Dort lag Ende Februar das Hoch.

Silberfans warten gespannt, wann der Preis des Edelmetalls nach oben ausbricht. Seit Ende März konnte er fast 20 Prozent zulegen, ist damit mehr gestiegen als der Preis des Goldes. Silber, das rund zur Hälfte ein Industriemetall ist, hat den Preisanstieg der Industriemetalle mitgemacht. Positiv gestimmt für die weitere Entwicklung des Silberpreises ist Metals Focus und auch das Silver Institute. Sie erwarten eine Rekordnachfrage im laufenden Jahr in Höhe von 524 Millionen Unzen. Klimafreundliche Technologien, die Automobilindustrie, die wieder anzieht und der wichtige Bereich der Photovoltaikbranche sind dafür verantwortlich. In Letztere fließen milliardenschwere Investitionen und sorgen für Silberbedarf. Auch ist ein Umschwung auf die Elektromobilität ein Treiber für mehr Silbernachfrage.

Dass Silber stark nachgefragt wird, zeigen auch die starken Silberimporte Chinas. Diese sind so hoch wie vor drei Jahren, dies zeigen die ersten vier Monate in 2021. Ob Schmuck oder Silberwaren, Barren oder Münzen, die Experten rechnen mit Zuwachs und trauen dem Silber Einiges zu. So sehen beispielsweise die Experten der Commerzbank einen Silberpreis von 30 US-Dollar je Unze bis Jahresende sowie darüber hinaus notierende Preise im nächsten Jahr. Denn noch ist der Preis weit unter dem Allzeithoch, sodass im Silberpreis noch Potenzial steckt.

Auch in mancher Silbergesellschaft steckt noch großes Potenzial, so etwa in Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=SDxo568Ayts -. Im Portfolio der Gesellschaft sind vier aussichtsreiche Silber- und Goldliegenschaften in Nevada. Beim Selena-Projekt wurden bei Bohrungen gerade 123,2 Gramm Silber je Tonne Gestein gefunden.

Auch Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=JH3NH5QzCZI – ist in Nevada aktiv, dort liegt die Hughes-Liegenschaft, welche die früher produzierende Belmont-Mine beherbergt. Dazu kommt in New Mexiko die Mogollon-Liegenschaft

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -).

