Silverbullet wird Specialized Partner für Adobe Audience Manager

– Silverbullet, führender Anbieter von Data-Smart-Marketing wurde als Adobe Audience Manager Specialized Partner ausgezeichnet und unterstreicht damit seine führende Position im Bereich MarTech. Silverbullet erhielt die Zertifizierung von Adobe für seine Expertise und Leistungsfähigkeit sowie durch erfolgreich implementierte Kundenprojekte. Bisher haben erst vier Unternehmen weltweit die Auszeichnung zum Adobe Audience Manager Specialised Partner erhalten.

Adobe Specialized Partner gelten als die kompetentesten technischen Experten im globalen Adobe Solution Partner-Programm. Silverbullet bietet als Data-Smart-Marketing Experte eine perfekte Mischung aus Datenexpertise und umfangreicher Erfahrung über MarTech-Plattformen und Technologien und bedient das gesamte Spektrum des Data-Driven Marketing. Als Bronze Partner im Adobe Solution Partner-Programm ist Silverbullet einzigartig positioniert einen maximalen ROI aus AAM-Investitionen zu erzielen.

“Wir freuen uns, dass Silverbullet nun als eines von nur vier Unternehmen weltweit zu den Specialized Partner für Adobe Audience Manager zählt”, so Sarah Gunderson, Director of Partner Sales EMEA bei Adobe. “Die Spezialisierung spiegelt das Engagement im Einsatz von Adobe Technologien wider und ist eine nachweisliche Erfolgsgeschichte in Bezug auf Customer Success, Commitment und technischem Knowhow. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen.”

“Unser tiefes Verständnis für viele Adobe-Anwendungen macht uns zu einem einzigartigen Partner für jedes Unternehmen, das sein Data-Driven Marketing transformieren möchte”, so Ian James, CEO von Silverbullet. “Der Specialized-Status unterstreicht die technische Expertise, die Fähigkeiten und das Engagement unserer globalen Teams. Unsere DataTech-Services erlauben Unternehmen ihr Marketing intelligenter und zukunftssicher auszurichten.”

Silverbullet hat sich zum Ziel gesetzt, das Data-Driven Marketing für Unternehmen und deren Kunden zukunftsweisend zu transformieren und zu personalisieren. Dies wird durch eine Symbiose aus Datenexpertise, intelligenten Technologien und DataTech-Services der nächsten Generation gewährleistet. Silverbullet arbeitet als unabhängiger Partner mit den führenden Techonologieunternehmen im Bereich MarTech.