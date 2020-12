SilverERP als Helfer während der Corona-Pandemie

Die yQ-it GmbH hat SilverERP inklusive Anbindung eines Online-Shops kurzfristig und unentgeltlich so umgebaut, dass der Novembermarkt der Martinsschule in Ladenburg in diesem Jahr online stattfinden konnte.

?Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden sozialen Beschränkungen hätten in diesem Jahr zu einem Komplettausfall unseres alljährlichen Novembermarktes geführt.? sagt der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Daniel Hohfeld, ?aber gemeinsam mit der yQ-it konnten wir den Event kreativ und virtuell realisieren.?

Die Martinsschule ist eine Einrichtung für körperlich und geistig behinderte Schüler. Über das ganze Jahr produzieren die Kinder im Unterricht Arbeiten, die sie gerne und stolz beim Novembermarkt präsentieren. Weil dieses schöne Ereignis in diesem Jahr nicht auf gewohnte Art stattfinden konnte, wurde die Idee zu einem ?online Novembermarkt? geboren. Der Verkauf der Werke kommt dem Förderverein der Martinsschule zugute.

?Wir haben einfach das Angebot, dass die Kinder und Eltern normalerweise im Rahmen des Novembermarktes anbieten, in unserem Cloud-ERP-System SilverERP abgebildet und in einem nicht öffentlichen Online-Shop, der nur den Freunden und Freundinnen der Martinsschule zugänglich gemacht wurde, angeboten.? erklärt Josef Bräuer, Gesellschafter der yQ-it, ?im meist stressigen Jahresendgeschäftes hat uns diese kreative Zusammenarbeit wirklich motiviert und wir haben uns über das positive Feedback aus der Gemeinschaft der Martinsschule sehr gefreut.?

?Ich möchte mich nochmals ausdrücklich bei allen Helfern und Freunden der Martinsschule bedanken, dass die liebgewonnene Tradition unseres Novembermarktes auf diese für uns neue Weise stattfinden konnte? freut sich der Schulleiter Steffen Funk, der viel zum Gelingen dieses Events beigetragen hat.

Das Portfolio der yQ-it GmbH besteht aus Web- und SAAS-Lösungen für Cloud und Intranet. Im Mittelpunkt der Arbeit steht SilverERP, eine Unternehmenssoftware, die sowohl im Internet als auch im lokalen Netzwerk betrieben werden kann. Das Unternehmen mit Sitz in Seligenstadt besteht seit 2011 und verbindet mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung Datenbank basierender Anwendungen mit aktuellen Standards der Informationstechnologie.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Marc Deusser, Tel.: 06182 84922-0 oder md@yq-it.com.