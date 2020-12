Silvester: Berlin-Domains statt Berliner

In Norddeutschland ist es üblich, an Silvester Berliner zu verzehren. In vielen Regionen Deutschlands sind Berliner besonders im Karneval beliebt.

Obwohl ich geborener Schwabe bin, liebe ich Knut Kiesewetter, Ina Müller, Otto Waalkes, Plattdeutsch, Shanty-Lieder aus Hamburg und überhaupt alle norddeutschen Traditionen, wie zum Beispiel das Friesenhaus. Daher habe ich im Prinzip für die norddeutsche Tradition, Berliner an Silvester zu servieren, Verständnis.

Aber seien wir einmal ehrlich: Auch wenn der Berliner nach unserer Hauptstadt benannt ist und ihm dafür besonderer Respekt gebührt – er ist nicht gerade gesund. Man muss keine Ausbildung als Diätassistent absolviert haben, um zu erkennen, dass Berliner viel Zucker und viel Fett enthalten.

Mein Vorschlag: Bestellen Sie an Silvester, aber nicht nur an Silvester, lieber Berlin-Domains statt „Berliner“. Berlin-Domains sind besser für Ihre Gesundheit und Ihre Figur als „Berliner“.

Berlin-Domains sind die Domains unserer Hauptstadt. Berliner können mit Berlin-Domains etwas anfangen, während Sie zu den „Berlinern“ ein Verhältnis haben wie die Frankfurter zu den Frankfurter Würstchen – nämlich gar keins. Berlin-Domains sind für alle die richtige Domain, die in Berlin etwas verkaufen wollen, also nicht nur für Berliner, sondern auch für Norddeutsche, ja sogar für Süddeutsche.

Den Zusammenhang zwischen besserem Ranking und den Neuen Top Level Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains platzieren sich bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser als Webseiten unter den De-Domains und Com-Domains. Das Ergebnis der Studie von Searchmetrics lässt sich so zusammenfassen:

„Bei 42 % der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.“

Eine Studie von Total Websites in Houston bestätigt die Ergebnisse von Searchmetrics. Sie stellte fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top Level Domains als Schlüsselelement für die Bewertung der Domain nimmt. Total Websites zieht als Fazit:

„Es ist klar, dass die neuen Top Level Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.“

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/berlin-domains.html

https://www.domainregistry.de/berlin-domain.html (English)

