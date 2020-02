SIMILIO visualisiert Wirtschaft und Geographie

Similio, die neue mehrsprachige Internetplattform, bietet einen noch nie dagewesenen Blick auf Österreich – mit über 50.000 interaktiven Karten zu den politischen und geographischen Entitäten des Landes (Bundesländer, Landschaften, Bezirke, Gemeinden?). Darüber hinaus umfasst Similio auch ein Verzeichnis der Unternehmen und Institutionen in Österreich. Mit über 600.000 Unternehmen und Institutionen, die alle branchifiziert und gebäudegenau kartographiert sind, können Nutzer zielgenau die österreichische Wirtschaftslandschaft erkunden und auf interaktiven Karten entdecken.

Der neue Blickwinkel, den Similio eröffnet, erlaubt es Nutzern zum Beispiel alle Gastronomie- und Tourismusbetriebe in Kitzbühel oder auch alle Bergbauunternehmen in der Obersteiermark auf einer Karte zu visualisieren und miteinander zu vergleichen. Die bereitgestellten Informationen zu den Unternehmen und Institutionen ermöglichen Nutzern weiters konkrete Einblicke in das Wirtschaftstreiben der jeweiligen Unternehmen vor Ort.

Die wesentlichen Schwerpunkte von Similio, dem österreichischen Informationsportal, sind die intelligente Vernetzung und Aufbereitung von Daten sowie die Visualisierung von Informationen zur besseren Veranschaulichung für den Endverbraucher. Der Service von Similio ist kostenlos und richtet sich an alle, die mehr über Geographie, Unternehmen und weitere Themen in Österreich erfahren wollen und dabei gleichzeitig Spaß bei der Recherche haben wollen.

Die nutzerfreundliche Navigation anhand von Karten ermöglicht es Nutzern, Österreich spielerisch zu entdecken, und soll aufgrund der Mehrsprachigkeit auch eine digitale Visitenkarte der Wirtschaftstreibenden Österreichs über die Landesgrenzen und Sprachbarrieren hinweg darstellen: für internationale Benutzer bietet Similio sowohl eine englische (en.simil.io) als auch eine russische (ru.simil.io) Version der Website an.

Entdecken Sie Österreich neu: mit Similio – www.simil.io

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!