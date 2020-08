Sind Sie als Informationssicherheitsbeauftragter tätig?

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Informationssicherheitsbeauftragte online buchen die folgenden fachliche Skills:

> Aufgaben des Informationssicherheitsbeauftragten

> Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

> Laufende Überwachungspflichten des Informationssicherheitsbeauftragten

> Agile Techniken für eine moderne Datenschutz-Compliance

> IT-Governance: Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs Pflichten im Datenschutz

> Welche Pflichten musst Du im Auslagerungsmanagement und Auslagerungscontrolling beachten?

> Solide Governance Regelungen als Basis für das Auslagerungsmanagement

> Schnittstelle Auslagerungsbeauftragter und Informationssicherheitsbeauftragter

> Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT 9 und EBA-Leitlinien

Welche Verschärfungen bringen die neuen BAIT 2020?

Die neuen BAIT 2020 führen zu folgenden 11 Verschärfungen und Neuerungen:

> Verschärfte Anforderungen an die IT Strategie

> Verschärfte Anforderungen an die Darstellung des Informationsverbunds

> Neue Prüfpflichten für das Informationsrisikomanagement

> Verschärfte Anforderungen an die Informationspflichten

> Verschärfte Anforderungen an die Pflichten von Geschäftsführer und Vorstände

> BaFin fordert eine Richtlinie über das Testen und Überprüfen der Maßnahmen zum Schutz der Informationssicherheit

> Verschärfte Anforderungen an das Schulungsprogramm zur Informationssicherheit

> Neue Anforderungen an das IT Notfallmanagement

> Spezielle Regelungen für Zahlungsdienstleister

> Verschärfte Anforderungen an die Organisation von IT-Projekten

> Neue Anforderungen mit dem Kapitel Operative IT-Sicherheit

