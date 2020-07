Sinumerik & Heidenhain Konnektoren für IIoT-Anwendungen mit CNC- & Werkzeugmaschinen

Hamburg, 2. Juli 2020 – Der Hamburger IIoT-Spezialist Cybus erweitert seinen IIoT Edge Hub “Cybus Connectware” um Konnektoren für die Interaktion mit Maschinensteuerungen von Siemens Sinumerik und Heidenhain. Die Vorteile für Fabrikbetreiber liegen auf der Hand: Sie profitieren nicht nur von einer systematischen Erfassung, automatischen Vorverarbeitung und nicht-konkurrierenden Zugriffssteuerung für IIoT-Services, sondern vermeiden auch die Nachteile separat verwalteter Gateways. Cybus unterstreicht damit sein Leistungsversprechen an Smart Factories: Maximale Kompatibilität mit Maschinen und Services, verbunden mit der immer wichtigeren technologieneutralen Unabhängigkeit von mächtigen Anbietern und Plattformen.

Kunden von Cybus profitieren durch das Update um Konnektoren für Siemens Sinumerik (Modelle 840Dsl und 828D) und Heidenhain (Modelle TNC 640, iTNC 530 und TNC 426) davon, dass die zentral kontrollierbare Datenbasis für IIoT-Anwendungen um wichtige Datenquellen erweitert wird. Typische Anwendungsfälle sind bidirektional. So können beispielsweise Spindel-Drehzahlen überwacht oder aktuelle Betriebszustände ausgelesen, aber auch neue oder optimierte CNC-Programme aufgespielt werden.

“Die Ergänzung unserer Konnektoren um Siemens Sinumerik und Heidenhain Steuerungen ist gerade für Kunden mit CNC-Maschinen ein wichtiger Schritt. Zum einen haben die hier anfallenden Daten großen unmittelbaren Wert für die Fertigung. Zum anderen erhöht die Teilautomatisierung der Maschinenbedienung die Produktionsqualität und -effizienz durch Vermeidung von Fehlern”, erläutert Peter Sorowka, CTO bei Cybus.

Darüber hinaus stehen in der Cybus Connectware bereits viele weitere Konnektoren – unter anderem für Steuerungen wie Beckhoff TwinCat, Siemens SIMATIC, Mazak oder Sensorik von Pfannenberg, SICK oder Werma – zur Verfügung. Die integrierte Unterstützung zusätzlicher, weit verbreiteter Connectivity-Standards wie EtherNet/IP, EUROMAP, ISO-on-TCP, Modbus/TCP, OPC UA und MTConnect macht so gut wie jeden Typ von Maschinen und Sensoren über Cybus Connectware anbindbar. Sogar Daten, die nur über proprietäre Protokolle zur Verfügung stehen, werden mittels Cybus Technologien direkt nutzbar – ein Angebot, dass in Summe einzigartig ist.

“Durch die Integration in die Cybus Connectware entfallen unnötige Gateway-Doppelungen, Aufwände, Risiken und Kosten, während neue IIoT Use Cases einfacher, schneller und unabhängiger realisierbar werden. Genau dahin drängt der Markt”, ergänzt Pierre Maniere, CEO bei Cybus.

Dank seiner kontinuierlich erweiterten Konnektorenvielfalt wandelt der IIoT Edge Hub das Problem vieler komplexer technischer Schnittstellen zunehmend in eine universelle, technologieneutrale Schicht. An diese können Unternehmen ihre IT-Systeme und IIoT Services standardisiert mittels REST, OPC-UA oder MQTT anbinden. Im zentralen User Interface der Cybus Connectware werden Datenquellen und Datenabnehmer sowie die dazwischen geschalteten Berechtigungen auf einen Blick transparent. So wird IIoT Data Governance vom komplexen Problem zur wettbewerblichen Stärke des Anwenders, indem sie neue Nutzungsmodelle und Agilität erleichtert.

Die Cybus Connectware kann sowohl lokal auf einem IPC sowie im Rechenzentrum auf virtuellen Servern installiert und sogar als Hochleistungs-Cluster betrieben werden. Die Message-Bus-Architektur ermöglicht eine maximale Skalierbarkeit vom kleinen Dashboard-Projekt über die MES-Integration bis zu weitreichenden Big-Data-Konzepten. Dabei erlauben es die DIN SPEC 27070 konforme Architektur für den sicheren Austausch von Industriedaten und der zentrale Data-Governance-Ansatz, selbst mächtige Hyperscaler wie AWS Greengras oder Microsoft Azure, sowie gegenseitig rivalisierende Ecosysteme wie Bosch Rexroth oder Siemens Mindsphere, jederzeit komplementär anzubinden, ohne technischen oder strategischen Lock-in befürchten zu müssen.

Die neuen Konnektoren sind ab sofort als fester Bestandteil der Cybus Connectware verfügbar.

Mehr Informationen über Cybus Connectware: https://www.cybus.io/produkt/