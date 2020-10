SissiS Possenhofen sorgt für majestätischen Schnaps-Genuss

Die JAGA Royal GmbH steht für innovative, moderne Fruchtdestillate sowie einer auffallend harmonischen Rum-Kreation und kommt aus der Nachbarschaft des Schlosses Possenhofen, in dem die spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich ihre Jugend und womöglich entspanntesten Jahre verbrachte.

So wundert es auch nicht, dass “Kaiserin Sissi” das Unternehmen zur Benennung Ihrer Produkte

mit den Marken “SISSIS Possenhofen” für die unglaublich fruchtigen Destillate und der Marke “JAGA Royal” für den ungewöhnlich fruchtigen Rum inspirierte.

Aber nicht nur die tollen Namen sind das Geheimnis für die bereits heute vorhandene große Fangemeinde. Das Gründerteam ist angetreten, um in den sehr traditionell geprägten Markt der Fruchtdestillate frischen Schwung zu bringen und neue Zielgruppen zu begeistern.

Dazu wurde der Produktionsprozess komplett überarbeitet. Unter Einsatz eines speziellen Einmaischverfahrens ohne Zugabe von Aromen oder gar Zucker, sowie einer sehr aromaschonenden Brenntechnik unter Vakuum ist es gelungen, Fruchtdestillate herzustellen, die im Duft und Geschmack auffallend fruchtig und im Abgang unglaublich mild sind.

Selbstverständlich können die “SissiS Fruchtdestillate” pur genossen werden und werden beim ersten Genuss bereits begeistern. Sie eignen sich aber auch sehr gut zum Mixen von spannenden Aperitifs, Longdrinks und Cocktails. Dies ist ein echtes Novum in der Welt der Obstbrennerei. Deshalb sind die Fruchtdestillate auch bei kreativen Bartendern so beliebt, dass einige bereits spezielle Cocktails für diese Besonderheiten entwickelt und benannt haben.

Das schlichte und moderne Verpackungsdesign drückt den Anspruch aus, Schnaps neu erfunden zu haben und einen überdurchschnittlich hohen Anteil weiblicher Genießerinnen zu verzücken, sowie den männlichen Genießern eine Alternative zum herkömmlichen harten Digestif zu kredenzen.

Wen kann es da noch überraschen, dass auch das Thema Rum in diesem Unternehmen mit dem “JAGA Royal” neu besetzt wurde. Auch der hier als Basis geschaffene braune Rum wird unter Vakuum destilliert. Bei diesem aufwendigen Verfahren kann mit einem Siedepunkt um 40 Grad Celsius destilliert werden. Weniger Hitze bedeutet, die feinen Aromen bleiben bestmöglich erhalten.

Der gewonnene Zuckerrohrbrand wird in einem mehrstufigen Reifungsprozess veredelt. Nach einer Vorlagerung im Stahltank kommt das Destillat in 50 Liter Eichenholzfässer, die vorher mit Fruchtdestillaten belegt waren. In den Holzfässern reift der Rum langsam aus. Nach etwa 3 Jahren wird eine Komposition aus Trockenfrüchten in die Fässer gegeben um das vollkommen neue Geschmackserlebnis zu ermöglichen. Das Ergebnis ist sind komplexe Fruchtnoten, eine feine Süße und eine tiefrote Farbe. Aufgrund der Mazeration mit Trockenfrüchten gehört der Jaga Royal zur Klasse der Spiced oder Flavoured Rums.

