SiteLock verkündet Partnerschaft mit IONOS

Größter europäischer Hosting-Anbieter

erklärt SiteLock zum bevorzugten Website-Sicherheitsanbieter

SiteLock, ein führender Anbieter von Cybersicherheits-Lösungen für kleine und

mittlere Unternehmen, hat heute eine Partnerschaft mit IONOS angekündigt, mit 8

Millionen Kundenverträgen und 12 Millionen Domains der größte europäische

Anbieter von Hosting-Dienstleistungen. Durch diese Partnerschaft wird SiteLock

zum bevorzugten Lösungsanbieter für Website-Sicherheit von IONOS. Der riesige

Kundenstamm des Unternehmens profitiert von branchenführenden Scan- und

Wiederherstellungslösungen sowie Behebung von Sicherheitslücken und

Datenbankwiederherstellung.

Als verlässlicher Anbieter wird IONOS seinen Kunden ab sofort SiteLocks

individuelles Risiko-Score neben seinen mehrfach ausgezeichneten

Website-Sicherheitslösungen anbieten. Mit den individuellen Risiko-Scores für

Websites können Kunden das Gefahrenrisiko besser einschätzen. Eine proaktive

Sicherheitsstrategie ist von kritischer Bedeutung, um Geschäftsunterbrechungen

zu verhindern. Die Produkte werden einzeln und gebündelt angeboten, um die

spezielle Kundenerfordernisse zu erfüllen.

“Cyberangriffe machen immer wieder Schlagzeilen, da die Betrugsversuche immer

raffinierter werden. Eine proaktive Strategie für die Netzsicherheit kann

Angriffe bereits im Keim ersticken”, sagte IONOS CEO Achim Weiss. “Durch die

Partnerschaft mit SiteLock erhalten wir Zugang zu branchenführenden

Technologien, um unsere Kunden bestmöglich vor Gefahren zu schützen. Mit dem

individuellen Risk-Score können sie die Bedrohungen bzw. Sicherheitslücken ihrer

Websites genau einschätzen. Durch diesen wichtigen Erkenntnisgewinn können die

Kunden proaktiv und schnell handeln, um ihre Sicherheitslage zu verbessern und

die Geschäftsperformance zu optimieren.”

Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich rasend schnell weiter, und sowohl die

Zahl als auch die Komplexität der Bedrohungen wächst ständig. Im Durchschnitt

wird jede Website pro Tag unglaubliche 62 Mal angegriffen (https://c212.net/c/li

nk/?t=0&l=de&o=2708846-1&h=760584053&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%

3D0%26l%3Den%26o%3D2708846-1%26h%3D1184933001%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.site

lock.com%252Fresources%252Fcybersecurity-report%26a%3D62%2Battacks%2Bper%2Bday&a

=62%C2%A0Mal+angegriffen). Daher ist eine proaktive Sicherheitsstrategie im

digitalen Raum unverzichtbar. Durch diese Partnerschaft sind SiteLock und IONOS

in der Lage, branchenführende Sicherheitslösungen für Websites in einer ganz

neuen Größenordnung anzubieten. So werden Unternehmen auf der ganzen Welt dabei

unterstützt, Sicherheitsrisiken einzudämmen und Cyberbedrohungen proaktiv

abzuwehren.

“Wir begrüßen die Vertiefung unserer Partnerschaft mit IONOS als bevorzugter

Anbieter von Website-Sicherheitslösungen”, sagte Tom Serani, Chief Channel

Officer bei SiteLock. “Unter dem Eindruck einer zunehmend komplexen

Bedrohungslandschaft benötigen Hosting-Anbieter erprobte

Cybersicherheits-Lösungen zur Risikominderung, um sich im Wettbewerb zu

behaupten und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Durch die Kollaboration von

IONOS und SiteLock entstehen einmalige Synergien, um innovative und proaktive

Cybersicherheit für einen größeren internationalen Kundenkreis bereitzustellen.”

Der Markt für Website-Sicherheitslösungen boomt. Schätzungen gehen davon aus,

dass der globale Markt für Cybersicherheit bis 2023 ein Volumen von 248,26 Mrd.

$ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2708846-1&h=169630685&u=https%3A%2F%2Fc21

2.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2708846-1%26h%3D1941235478%26u%3Dhttp

s%253A%252F%252Fwww.statista.com%252Fstatistics%252F595182%252Fworldwide-securit

y-as-a-service-market-size%252F%26a%3D%2524248.26%2Bbillion%2Bby%2B2023&a=2023+e

in+Volumen+von+248%2C26%C2%A0Mrd.+%24) erreicht. SiteLock ist bestrebt, seinen

mehr als 500 globalen Partnern durch branchenführende Lösungen für

Website-Sicherheit dabei zu helfen, die Profitabilität zu steigern und die

Chancenverwertung zu maximieren. Weitere Informationen zu

Kooperationsmöglichkeiten finden Sie hier. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

2708846-1&h=2002996971&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2

6o%3D2708846-1%26h%3D1176930517%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sitelock.com%252Fs

olutions%252Fhosting-providers%26a%3Dvisit%2Bhere.&a=hier.)

Informationen zu SiteLock

SiteLock ist ein führender Anbieter von umfassenden Cybersicherheits-Lösungen

für kleine und mittlere Unternehmen. Auf Basis seiner cloudbasierten,

industrietauglichen Technologien und seiner tiefen Fachkenntnis kommen

Organisationen jeder Größe in den Genuss der gleichen Sicherheitsmechanismen,

mit denen die größten Konzerne ihre Daten schützen, die sichere Kommunikation

garantieren und ihre Websites vor Angriffen schützen. SiteLock liefert

effektive, kostengünstige und unkomplizierte Lösungen zur automatischen

Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, Vorbeugung zukünftiger Cyberangriffe,

barrierefreien und sicheren Kommunikation und Einhaltung von

Compliance-Standards. Das 2008 gegründeten Unternehmen schützt mehr als 16

Millionen Unternehmen rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie unter

sitelock.com.

Informationen zu IONOS by 1&1

Mit mehr als acht Millionen Kundenverträgen ist IONOS ein führender Anbieter von

Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Wir bieten ein

komplettes Produktportfolio, damit Unternehmen in der Cloud erfolgreich sein

können – von Domains bis hin zu klassischen Websites und

Do-it-yourself-Lösungen, von Online-Marketing-Tools bis hin zu vollwertigen

Servern und IaaS-Lösungen. Unser Portfolio richtet sich an Freiberufler, kleine

Unternehmen und Verbraucher sowie Firmenkunden mit komplexen IT-Anforderungen.

1&1 IONOS entstand 2018 aus dem Zusammenschluss von 1&1 und dem IaaS-Anbieter

ProfitBricks. IONOS ist Teil der börsennotierten United Internet AG (ISIN

DE0005089031). Zur IONOS-Dachmarke gehören STRATO, Arsys, Fasthosts, home.pl,

InterNetX, SEDO, United Domains und World4You.

Ansprechpartner für Medien

Kelsey Cheng

610-742-5239

kelsey.cheng@walksersand.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1084974/SiteLock_Logo.jpg

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129874/4512125

OTS: SiteLock

Original-Content von: SiteLock, übermittelt durch news aktuell