Skeena begrüsst neuen Chief Operating Officer

Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) (“Skeena” oder das “Unternehmen” – https://www.rohstoffnacht-tv.de/mediathek/play/skeena-resources-neustart-von-eskay-creek-mine-in-kanada-laeuft-nach-plan/ ) freut sich, die Ernennung von Herrn Shane Williams zum neuen Chief Operating Officer von Skeena mit Wirkung vom 2. Juni 2020 bekannt zu geben.

Herr Williams verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bergbau- bzw. Öl- und Gasindustrie, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von großen Ressourcenprojekten. Er hat in der Vergangenheit Teams geleitet, um Projekte sicher, unter Einhaltung des Budgets und vor dem Zeitplan erfolgreich in den kommerziellen Betrieb zu überführen. Seine umfassende und internationale Erfahrung in der Projektentwicklung hat er durch seine aktive Mitwirkung in allen Phasen des Lebenszyklus der Entwicklung von Bergbauprojekten gesammelt.

Bevor er zu Skeena kam, war Herr Williams sechs Jahre lang Vizepräsident für Operationen und Kapitalprojekte bei Eldorado Gold, wo er das Team leitete, das das Goldprojekt Lamaque innerhalb von nur 18 Monaten erfolgreich von der Preliminary Economic Assessment (PEA) zum kommerziellen Betrieb brachte. Er diente auch als Projektdirektor von Eldorado Gold für deren griechische Vermögenswerte und war für die Entwicklung der Projekte Skouries und Olympias verantwortlich, die zusammen einen Investitionsbetrag von über 1 Mrd. US-Dollar aufwiesen. Herr Williams verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Erschließung im Tagebau, die er während seiner Zeit bei Rio Tinto bei der Iron Ore Company of Canada und bei Kaunis Iron in Nordschweden gesammelt hat, wo er als Projektdirektor für die erfolgreiche stufenweise Erschließung dieses großen, im Tagebau betriebenen Eisenerzbetriebs von der frühen Exploration bis zum kommerziellen Betrieb über einen raschen Zeitraum von 3,5 Jahren verantwortlich war.

Herr Williams hat einen B.Eng. in Elektrotechnik vom Dublin Institute of Technology Ireland und einen M.Sc. in Projektmanagement von der University of Limerick Ireland und schloss vor kurzem ein Senior Executive Leadership Programm von der London Business School ab.

Der CEO von Skeena, Walter Coles Jr. kommentierte: “Wir freuen uns, Shane im Skeena-Managementteam willkommen zu heißen. Seine Erfahrung im Ingenieurwesen und in der Projektentwicklung wird der Schlüssel sein, wenn Skeena in die nächste Phase der Entwicklung bei Eskay Creek eintritt. Shane hat die Entwicklung mehrerer großer Tagebauprojekte vom Konzept bis zur Produktion geleitet. Wir freuen uns auf die Führung von Shane, wenn wir Eskay Creek aggressiv vorantreiben. ?

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung aussichtsreicher Edelmetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, liegt. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt zur vorläufigen Machbarkeit zu bringen. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

Im Namen des Verwaltungsrates von Skeena Resources Limited,

Walter Coles jr.

Präsident und CEO

