Skeena begrüßt Investition der Tahltan Nation in Höhe von 5 Millionen Dollar

Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) (?Skeena? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) und Tahltan Central Government (?TCG?) geben bekannt, dass sie eine Investitionsvereinbarung geschlossen haben, wonach TCG vereinbart hat, 5 Mio. CAD in Skeena durch den Kauf von 1.597.138 Tahltan-Kapitalanlagenrechte (die ?Anlagenrechte“) zu investieren. Der Preis der Anlagerechte von ca. 3,13 Dollar pro Anlagenrecht spiegelt den volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittspreis der Stammaktien von Skeena (?Stammaktien?) für den am 25. März 2021 endenden Handelstag wider.

Die Anlagerechte werden über den Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss des Angebots automatisch im Verhältnis von einem Anlagenrecht pro Stammaktie (vorbehaltlich üblicher Anpassungen) übertragen und in Stammaktien umgewandelt.

Walter Coles, Skeenas President & CEO, kommentierte: ?Skeena freut sich, Tahltan als Partner im Unternehmen zu begrüßen. Im Laufe der Jahre haben wir oft über unseren gegenseitigen Wunsch gesprochen, die Tahltan Nation zu Eigentümern von Rohstoffprojekten zu machen, die in ihrem Gebiet entwickelt werden. Diese Investition in Skeena ist ein weiterer Schritt in einer sich entwickelnden Beziehung zur Tahltan Nation. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit der Tahltan Nation fortzusetzen und die Unterstützung zu erhalten, die für Skeenas Projekte erforderlich ist.?

Chad Norman Day, TCG-President, kommentierte: ?Im Tahltan-Territorium befindet sich British Columbias ressourcenreiches ?Golden Triangle? und eine boomende Mineralexplorationsindustrie. Bergbau war schon immer Teil unserer Kultur, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Seit Tausenden von Jahren hat unser Volk Obsidian für Werkzeuge, Waffen und Handel ausfindig gemacht, abgebaut und verwendet. In jüngerer Zeit unterstützten die Tahltan die Bergleute während des Goldrausches und haben seit mehreren Generationen Minen in unseren Heimatländern betrieben. Durch die Partnerschaft mit Skeena entwickelt sich die Tahltan Nation weiter und macht bedeutende Fortschritte, indem sie zu bedeutenden Beteiligungspartnern in diesen Projekten wird. Der Anteilbesitz verschafft der Tahltan Nation einen starken Platz am Tisch, während wir unser Streben nach Kapazitätsaufbau und wirtschaftlicher Unabhängigkeit für das Volk der Tahltan fortsetzen.?

Das Angebot unterliegt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited & the Tahltan Central Government

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauentwicklungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan Territory im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide wirtschaftliche Erstbewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen, um das Eskay Creek Projekt bis zur Machbarkeit gegen Ende des Jahres 2021 voranzutreiben. Ferner setzt Skeena die Explorationsprogramme an der in der Vergangenheit produzierenden Goldmine Snip fort.

Über die Tahltan Nation

Tahltan Central Government (TCG) ist das Verwaltungsorgan der Tahltan Nation. Iskut Band und Tahltan Band sind weiterhin maßgeblich für die Interessen der Tahltan in Bezug auf den Indian Act in den Gemeinden Iskut, Dease Lake und Telegraph Creek. Die TCG ist die repräsentative Regierung der Tahltan Nation in Bezug auf den inhärenten und kollektiven Aboriginal Title und die Rechte, die das gesamte Volk der Tahltan teilt. Das Territorium der Tahltan Nation erstreckt sich über 95.933 Quadratkilometer im Nordwesten von British Columbia, was 11 Prozent der Provinz entspricht. Das Tahltan-Territorium umfasst 70 Prozent von BCs Golden Triangle, einer erstklassigen Bergbaujurisdiktion mit einem florierenden Mineralexplorationssektor.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie „erwartet“, „glaubt“, „Ziele“, „schätzt“, „plant“, „erwartet“, „kann“, „wird“, „könnte“ oder „würde“ gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Mineralressourcen und Vorräten, die Realisierung von Ressourcen- und Vorratsschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorations- und Entwicklungs-, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solche Aussagen nicht übermäßig wichtig nehmen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!