Skeena nimmt Bohrungen auf Eskay Creek wieder auf

Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) (“Skeena” oder das “Unternehmen” – https://www.rohstoffnacht-tv.de/mediathek/play/skeena-resources-neustart-von-eskay-creek-mine-in-kanada-laeuft-nach-plan/ ) freut sich, seine Explorations- und Erschließungspläne für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek (“Eskay Creek” oder das “Projekt”) im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia zu aktualisieren.

Die oberflächenbasierten Bohrungen bei Eskay Creek sollen wie geplant Ende Juni 2020 mit zwei Oberflächenbohrgeräten beginnen. Unter Einbeziehung der neu entwickelten Arbeitsabläufe, die mit der energischen Infektionspräventionsstrategie des Unternehmens verbunden sind (siehe Pressemitteilung vom 4. Juni 2020), werden dem Programm schließlich weitere Bohrgeräte nach einem stufenweisen Ansatz hinzugefügt werden. Der Bohrplan wird mit acht bis zehn Bohrgeräten, die bis Dezember 2020 Abgrenzungs- und Erkundungsbohrungen auf dem gesamten Projekt durchführen werden, seinen Höhepunkt erreichen.

Zu Beginn werden sich die Bohrungen auf den Abschluss des Phase-I-Programms zur Infill-Befüllung der Zonen 21A, 21B und 21C (24.000 Meter) konzentrieren, parallel zu den Ressourcenerweiterungsbohrungen in der bergbaunahen Umgebung. Das Unternehmen genehmigt 137.000 Meter an Explorationsbohrungen, um sowohl brachliegende als auch neu erschlossene Ziele zu testen.

Skeena hat Dias Geophysical auch mit der Durchführung einer hochauflösenden, regionalen IP-Vermessung (Induzierte Polarisation) und einer detaillierten luftgestützten Gradiometer-Magnetismusvermessung auf Eskay Creek beauftragt. Diese geophysikalischen Programme werden voraussichtlich im Juli und August 2020 durchgeführt.

Walter Coles, Skeena–s Präsident und CEO, kommentierte: “Skeena hat fast 25 Millionen Dollar in Eskay Creek investiert, seit wir das Projekt von Barrick optioniert haben. Aufgrund der Ausübung von Warrants, die letzte Woche ausliefen, nähert sich Skeenas Barmittelbestand nun 50 Millionen Dollar. Das Unternehmen ist vollständig für ein Explorationsbudget finanziert, das sich für den Rest des Jahres auf etwa 45 Millionen $ belaufen wird, da wir Eskay Creek aggressiv vorantreiben wollen.?

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung aussichtsreicher Edelmetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, liegt. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt zur vorläufigen Machbarkeit zu bringen. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Colin Russell, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung seiner Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten strikt an die CIM-Richtlinien für bewährte Praktiken.

