Skeena schneidet 14,82 g/t Goldäquivalente über 31,30 Meter auf Eskay Creek



Vancouver, BC (11. Februar 2020) Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) (“Skeena” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/skeena-resources-infill-drilling-at-eskay-creek-to-increase-resource-possible-sale-of-project/ ) freut sich, zusätzliche Gold-Silber-Bohrergebnisse aus dem 2019 Phase I Oberflächenbohrprogramm auf dem Eskay Creek Projekt (“Eskay Creek”) im Goldenen Dreieck von British Columbia. Vier Oberflächenbohrgeräte wurden für das Phase-I-Programm 2019 in den Zonen 21A, 21E und HW eingesetzt, um Gebiete mit abgeleiteten Ressourcen zu füllen und auf die angezeigte Klassifizierung hochzustufen. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlochergebnisse stammen aus den Zonen 21A, 21E und HW. Referenzbilder werden am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens präsentiert.

Höhepunkte der Eskay-Creek-Bohrungen der Phase I:

– 11,53 g/t Au, 247 g/t Ag (14,82 g/t AuEq) über 31,30 m (SK-19-172) – Zone 21A

– 15,02 g/t Au, 70 g/t Ag (15,96 g/t AuEq) über 18,26 m (SK-19-171A) – 21A Zone

– 1,51 g/t Au, 355 g/t Ag (6,24 g/t AuEq) über 21,00 m (SK-19-201) – Zone 21E

– 2,83 g/t Au, 44 g/t Ag (3,42 g/t AuEq) über 25,00 m (SK-19-208) – Zone 21E

Goldäquivalent (AuEq), berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die gemeldeten Kernlängen entsprechen 80-100% der tatsächlichen Mächtigkeit und werden durch gut definierte Mineralisierungsgeometrien unterstützt, die aus historischen Bohrungen abgeleitet wurden. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuEq-Komposite informieren, wurde keine Grade-Capping-Optimierung der einzelnen Assays vorgenommen. Die Rückflüsse aus der Verarbeitung wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze werden auf einen Wert von Null null gesetzt.

2019 Bohrungen werden fortgesetzt, um höhere Grade zu schneiden und gleichzeitig die Breiten zu bestätigen

Die Infill-Bohrungen innerhalb der Zone 21A verbessern sich weiterhin gegenüber den historisch definierten Gehalten, wie das Phase-I-Bohrloch SK-19-172 aus dem Jahr 2019 zeigte, das 14,82 g/t Auäq. auf 31,30 Metern durchschnitt. Diese Bohrung bestätigt die Mächtigkeit der Zone 21A, wie sie durch das nächstgelegene historische Bohrloch im aktuellen Mineralressourcenmodell angezeigt wird, das sich 20 Meter neigungsabwärts befindet und eine etwas niedrig gradigere Mineralisierung mit 7,63 g/t Auäq. auf 26,90 Metern (CA89-080) durchschnitten hat.

Ebenso wurde eine zusätzliche Bestätigung der Neigung durch das Bohrloch SK-19-061 geliefert, das im Durchschnitt 10,56 g/t Auäq über 27,50 Meter ergab und sehr gut mit der zuvor gemeldeten Mächtigkeit aus dem Phase-I-Bohrloch SK-18-023 aus dem Jahr 2018 korreliert, das 14,57 g/t Auäq über 31,50 Meter durchschnitt.

Die Mineralisierung innerhalb dieses Teils der Zone 21A ist überwiegend innerhalb der Rhyolithsequenz der Fußwand beherbergt, wobei die Tonsteine nur einen geringen Beitrag leisten (siehe beigefügter Abschnitt).

Aktueller Status – Eskay Creek Bohrungen

Vier oberflächengestützte Bohrgeräte sind derzeit am Eskay Creek vor Ort. Das Unternehmen rechnet mit dem Beginn des Infill- und Explorationsbohrprogramms der Phase I an der Oberfläche Mitte Februar 2020. Die restlichen Analyseergebnisse des Bohrprogramms der Phase I im Jahr 2019 werden bekannt gegeben, sobald alle Informationen eingegangen und validiert sind.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung aussichtsreicher Edelmetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Erschließung der ehemals produzierenden Mine Eskay Creek, die eine kombinierte angezeigte und abgeleitete Ressource von 4 Mio. Unzen mit 4,4 g/t Goldäquivalent im Tagebau enthält. Das Unternehmen hat vor kurzem eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für Eskay Creek abgeschlossen, die einen NPV (5%) nach Steuern von 638 Mio. CAD, einen IRR von 51 % und eine Amortisation über 1,2 Jahre ergibt. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

Im Namen des Vorstands von Skeena Resources Limited,

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49990/Skeena Intersects 14 82 gt AuEq over 31 30 m at Eskay Creek_FINAL_1 DEPRcom.001.jpeg

Walter Coles Jr.

Präsident und CEO

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Colin Russell, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über seine Explorationsaktivitäten bei seinen Explorationsprojekten strikt an die CIM-Richtlinien für bewährte Praktiken.

Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle

Sobald sie von der Bohrung erhalten und verarbeitet sind, werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. Für die Anforderungen der Produktkette werden nummerierte Sicherheitsetiketten an den Laborsendungen angebracht. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leer- und Referenzmaterialien bei allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd., entworfen und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.

Die Bohrkernproben werden zur Vorbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in Nordvancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien mit festgelegten Häufigkeiten und festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg pulverisiert. Die Analyse auf Gold erfolgt durch 50 g Brandprobenfusion mit Atomabsorption (AAS) mit einem unteren Grenzwert von 0,01 ppm und einem oberen Grenzwert von 100 ppm. Proben mit Goldproben von mehr als 100 ppm werden mit einer 50 g-Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt durch 50 g Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit Silberproben von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem geochemischen Multielement-Paket 48 durch einen 4-Säuren-Aufschluss analysiert, gefolgt von der Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) und der Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) sowie auf Quecksilber durch einen Königswasseraufschluss mit induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES). Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können “zukunftsgerichtete Informationen” und “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie “antizipiert”, “glaubt”, “Ziele”, “schätzt”, “plant”, “erwartet”, “kann”, “wird”, “könnte” oder “würde” identifiziert werden. Vorausblickende Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe der zukünftigen Exploration und Erschließung, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten beziehen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für vernünftig hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Tabelle 1: Eskay Creek Projekt 2019 Phase I längengewichtete Bohrloch-Gold- und Silber-Kompositmaterialien:

Loch-ID von (bis KERNLÄNGE AU (g AG (Auäq(g/t) ZONE

m ( ( /t g/t

) m) m) ) )

SK-19-096 4.70 5.500.80 0.49 1.12 21A

4

7

SK-19-096 32.5033.00.50 0.61 0.85 21A

0 1

8

SK-19-100 ANHÄNGIGE

ASSAYS

SK-19-101 22.1622.70.54 1.28 1.35 21A

0

5

SK-19-128 ANHÄNGIGE

ASSAYS

SK-19-130 ANHÄNGIGE

ASSAYS

SK-19-133 1.40 3.35 0.03 <5 0.03 HW

SK-19-144 28.0030.0 0.20 0.31 HW

0

8

SK-19-150 69.7270.71.03 4.09 4.16 21A

5

5

SK-19-155 67.0069.52.55 2.51 2.63 21A

5

9

SK-19-158 64.8466.71.86 2.12 2.20 21A

0

6

SK-19-162 92.0093.0 0.24 0.65 21A

0 3

1

SK-19-165 AUFGEHOBEN 21A

SK-19-165A AUFGEHOBEN 21A

SK-19-165B 80.4082.42.00 2.25 3.08 21A

0 6

3

SK-19-165B 87.77100.12.78 2.34 2.41 21A

55

5

SK-19-165B 108.0110.2.00 1.98 3.01 21A

0 00 7

8

SK-19-168 AUFGEHOBEN 21A

SK-19-168A 90.50102.11.50 4.96 6.38 21A

00 107

SK-19-168A 108.5113.4.50 1.10 1.17 21A

0 00

5

SK-19-171 AUFGEHOBEN 21A

SK-19-171A 98.24116.18.26 15.02 15.96 21A

50 7

0

EINSCHLIESS100.3101.1.20 13.25 <5 13.25 21A

LICH 0 50

UND 101.5102.0.50 19.20 <5 19.20 21A

0 00

UND 104.5106.1.50 10.05 10.86 21A

0 00 6

1

UND 106.0107.1.50 41.50 44.17 21A

0 50 200

UND 107.5109.1.50 26.90 30.74 21A

0 00 288

UND 109.0110.1.50 14.30 17.29 21A

0 50 224

UND 110.5112.1.50 24.80 24.87 21A

0 00

5

UND 112.0113.1.00 15.45 15.56 21A

0 00

8

SK-19-171A 132.5137.4.50 1.01 1.20 21A

0 00 1

4

SK-19-172 91.50122.31.30 11.53 14.82 21A

80 247

EINSCHLIESS92.1592.60.50 10.10 11.55 21A

LICH 5 109

UND 92.6593.10.50 92.80 1,10107.53 21A

5 5

UND 93.1594.00.85 140.0 153.08 21A

0 0 981

UND 94.0094.50.51 141.5 146.57 21A

1 0 380

UND 94.5195.10.64 22.60 2,2352.33 21A

5 0

UND 95.1595.90.75 21.30 1,1136.10 21A

0 0

UND 95.9096.40.50 18.85 30.93 21A

0 906

UND 96.4096.90.50 19.30 2,6154.10 21A

0 0

UND 113.6114.1.33 9.42 11.90 21A

5 98 186

SK-19-172 132.5133.0.86 0.72 0.79 21A

0 36

5

SK-19-172 140.0141.1.00 1.11 1.18 21A

0 00

5

SK-19-173 AUFGEHOBEN 21A

SK-19-173A 94.8095.81.06 0.61 0.72 21A

6

8

SK-19-173A 98.65101.2.35 2.62 2.68 21A

00

5

SK-19-174 91.48102.10.57 3.36 3.48 21A

05

9

EINSCHLIESS95.0096.01.00 12.65 <5 12.65 21A

LICH 0

SK-19-174 117.0118.1.10 0.97 1.04 21A

0 10

5

SK-19-175 2.50 22.520.00 0.90 0.98 21A

0

6

SK-19-175 28.0053.825.85 1.87 1.99 21A

5

9

SK-19-175 56.5064.07.50 1.01 1.09 21A

0

6

SK-19-176 12.0022.010.00 1.01 1.21 21A

0 1

5

SK-19-176 29.5037.17.66 1.09 1.17 21A

6

6

SK-19-176 43.4745.21.73 0.74 0.87 21A

0 1

0

SK-19-177 7.50 25.017.50 1.00 1.11 21A

0

8

SK-19-177 28.0045.017.00 1.03 1.21 21A

0 1

4

SK-19-178 5.00 30.725.75 1.40 1.66 21A

5 2

0

SK-19-178 33.7536.02.25 1.04 1.11 21A

0

5

SK-19-178 42.0048.56.50 0.94 1.78 21A

0 6

3

SK-19-178 53.0069.916.90 0.78 1.25 21A

0 3

5

SK-19-178 83.00104.21.50 2.04 2.13 21A

50

7

SK-19-178 109.0110.1.50 1.31 1.38 21A

0 50

5

SK-19-178 115.0116.1.50 0.79 0.86 21A

0 50

5

SK-19-178 124.0128.4.32 1.64 2.49 21A

3 35 6

4

SK-19-179 4.75 35.030.25 1.12 1.41 21A

0 2

2

SK-19-179 41.0042.51.50 0.61 1.48 21A

0 6

5

SK-19-179 47.0089.042.00 1.10 1.26 21A

0 1

2

SK-19-179 92.00118.26.00 1.26 1.64 21A

00 2

8

SK-19-179 121.0124.3.00 1.10 1.17 21A

0 00

5

SK-19-180 1.50 4.503.00 0.31 1.25 21A

7

1

SK-19-180 14.5023.59.00 1.81 1.90 21A

0

7

SK-19-180 26.0029.53.50 1.41 1.48 21A

0

5

SK-19-180 32.5040.07.50 1.04 1.90 21A

0 6

4

SK-19-180 43.0058.515.50 1.69 1.76 21A

0

5

SK-19-180 62.0063.51.50 0.60 0.77 21A

0 1

3

SK-19-180 67.0078.811.83 1.45 1.57 21A

3

9

SK-19-180 81.5099.017.50 0.90 0.96 21A

0

5

SK-19-180 104.0108.4.00 1.16 1.23 21A

0 00

5

SK-19-180 118.5124.6.00 1.29 2.58 21A

0 50 9

7

SK-19-180 152.0153.1.50 1.06 1.26 21A

0 50 1

5

SK-19-180 169.0170.1.00 1.67 1.94 21A

0 00 2

0

SK-19-181 8.50 10.01.50 0.95 1.02 21A

0

5

SK-19-181 16.8233.016.18 0.88 0.94 21A

0

5

SK-19-181 36.0039.53.50 0.68 0.75 21A

0

5

SK-19-181 42.6566.023.35 1.51 1.58 21A

0

6

SK-19-181 70.50104.34.00 1.12 1.39 21A

50 2

0

SK-19-181 110.0113.3.00 0.64 0.89 21A

0 00 1

9

SK-19-181 125.0131.6.00 1.53 1.63 21A

0 00

7

SK-19-181 134.0139.5.00 0.59 0.75 21A

0 00 1

2

SK-19-182 2.00 14.512.50 0.90 1.64 21A

0 5

5

SK-19-182 37.7047.19.46 0.77 1.10 21A

6 2

5

SK-19-182 51.1263.011.88 1.04 1.11 21A

0

6

SK-19-182 66.0069.03.00 0.79 1.01 21A

0 1

7

SK-19-182 73.2476.23.00 0.73 0.80 21A

4

5

SK-19-183 1.34 17.015.66 1.26 1.98 21A

0 5

4

SK-19-183 22.5024.01.50 0.20 0.84 21A

0 4

8

SK-19-183 41.5050.08.50 2.74 2.92 21A

0 1

4

EINSCHLIESS48.9550.01.05 10.50 10.87 21A

LICH 0 2

8

SK-19-183 53.1554.51.35 0.83 1.00 21A

0 1

3

SK-19-183 59.9562.42.45 0.77 0.84 21A

0

5

SK-19-183 65.0071.16.15 1.28 1.51 21A

5 1

7

SK-19-183 78.5079.71.25 0.88 0.95 21A

5

5

SK-19-183 90.0091.51.50 1.70 1,1917.63 21A

0 5

SK-19-183 100.0106.6.00 0.72 0.88 21A

0 00 1

3

SK-19-183 118.1118.0.50 0.70 0.82 21A

8 68

9

SK-19-184 1.96 13.011.04 1.26 3.18 21A

0 144

EINSCHLIESS10.0011.51.50 1.68 11.15 21A

LICH 0 710

SK-19-184A 2.05 15.513.45 1.06 1.51 21A

0 3

4

SK-19-184A 21.5323.51.97 1.02 1.09 21A

0

5

SK-19-184A 41.0061.520.50 1.05 1.21 21A

0 1

2

SK-19-184A 64.5071.67.15 1.05 1.63 21A

5 4

4

SK-19-184A 96.3099.12.85 1.42 1.48 21A

5

5

SK-19-184A 103.5106.3.00 1.56 1.63 21A

0 50

5

SK-19-184A 115.3116.0.62 0.77 0.84 21A

8 00

5

SK-19-185 1.50 5.003.50 2.80 3.55 21E

5

6

SK-19-186 1.41 8.006.59 8.73 9.09 21E

2

7

EINSCHLIESS3.81 5.001.19 20.70 22.01 21E

LICH 9

8

UND 5.00 6.501.50 17.45 17.62 21E

1

3

SK-19-187 8.50 10.01.50 1.15 3.48 21E

0 175

SK-19-187 31.0032.01.00 1.07 1.14 21E

0

5

SK-19-188 13.0014.51.50 0.71 0.78 21E

0

5

SK-19-188 17.1718.21.10 1.48 1.55 21E

7

5

SK-19-189 19.0020.01.00 0.75 0.82 21E

0

5

SK-19-189 29.1037.07.90 1.06 1.16 21E

0

7

SK-19-189 43.0053.110.10 1.13 1.19 21E

0

5

SK-19-190 31.3032.51.20 0.65 0.76 21E

0

8

SK-19-190 37.0045.58.50 1.13 1.24 21E

0

8

SK-19-191 15.4815.90.50 0.89 0.96 21E

8

5

SK-19-191 20.0029.59.50 1.71 2.06 21E

0 2

7

SK-19-191 41.5043.01.50 0.80 0.87 21E

0

5

SK-19-192 6.00 7.501.50 0.81 0.92 21E

8

SK-19-192 14.4015.61.20 0.73 0.79 21E

0

5

SK-19-192 24.0031.77.74 1.48 2.02 21E

4 4

0

SK-19-192 41.5042.61.14 0.72 0.79 21E

4

5

SK-19-193 5.50 8.002.50 0.76 0.84 21E

6

SK-19-193 13.0014.21.25 1.60 1.66 21E

5

5

SK-19-193 18.0043.525.50 1.76 2.04 21E

0 2

1

SK-19-194 0.87 2.501.63 2.77 3.01 21E

1

8

SK-19-194 10.0014.54.50 1.23 1.44 21E

0 1

6

SK-19-194A 11.5019.58.00 1.07 1.28 21E

0 1

6

SK-19-194A 29.0031.52.50 3.95 4.02 21E

0

5

SK-19-195 8.00 14.36.37 1.51 2.18 21E

7 5

0

SK-19-195 17.0018.31.38 0.53 0.70 21E

8 1

3

SK-19-195 52.0056.04.00 2.32 2.38 21E

0

5

SK-19-196 2.93 5.902.97 0.90 0.97 21E

5

SK-19-196 11.7214.02.28 1.59 1.86 21E

0 2

0

SK-19-196 17.6722.04.33 2.66 4.20 21E

0 116

SK-19-197 8.00 10.72.79 0.73 0.86 21E

9 1

0

SK-19-198 11.0012.51.50 25.80 27.05 21E

0 9

4

SK-19-198A 8.00 9.801.80 1.12 1.21 21E

7

SK-19-199 6.02 7.671.65 1.24 1.31 21E

5

SK-19-200 5.75 7.251.50 0.74 0.81 21E

5

SK-19-200 59.5067.07.50 0.66 0.79 21E

0 1

0

SK-19-201 28.0030.52.58 1.61 1.70 21E

8

7

SK-19-201 42.5063.521.00 1.51 6.24 21E

0 355

EINSCHLIESS43.6045.01.40 2.17 1,5522.84 21E

LICH 0 0

UND 54.9055.40.50 4.24 4,4763.84 21E

0 0

SK-19-201 66.5071.04.50 1.37 1.44 21E

0

5

SK-19-202 32.0033.51.50 0.55 1.47 21E

0 6

9

SK-19-202 36.0037.71.75 1.18 1.25 21E

5

5

SK-19-202 42.2263.020.78 1.21 1.44 21E

0 1

8

SK-19-202 69.0070.41.46 0.84 1.37 21E

6 4

0

SK-19-203 AUFGEHOBEN 21E

SK-19-203A 7.00 8.001.00 0.92 0.99 21E

5

SK-19-203A 34.0034.50.50 1.11 1.23 21E

0

9

SK-19-203A 37.0038.11.16 1.02 1.10 21E

6

6

SK-19-203A 46.5054.58.00 0.82 0.91 21E

0

7

SK-19-203A 61.0061.80.84 0.70 0.77 21E

4

5

SK-19-204 28.0031.03.00 2.74 2.81 21E

0

5

SK-19-204 33.7334.40.70 1.31 1.38 21E

3

5

SK-19-204 37.2543.05.75 1.31 1.51 21E

0 1

5

SK-19-204 46.0049.03.00 0.88 0.95 21E

0

5

SK-19-204 54.5057.63.19 1.46 1.53 21E

9

5

SK-19-204 60.5062.01.50 1.10 1.17 21E

0

5

SK-19-205 23.5028.04.50 1.17 1.24 21E

0

5

SK-19-205 33.7236.02.28 0.75 0.94 21E

0 1

4

SK-19-205 41.1051.310.25 2.78 2.98 21E

5 1

5

SK-19-206 8.00 9.501.50 0.35 0.43 21E

6

SK-19-207 5.00 6.001.00 0.30 0.61 21E

2

3

SK-19-208 1.90 9.507.60 0.64 2.03 21E

104

SK-19-208 12.5025.012.50 0.64 1.05 21E

0 3

1

SK-19-208 37.0062.025.00 2.83 3.42 21E

0 4

4

SK-19-209 2.00 10.58.50 0.64 3.50 21E

0 215

EINSCHLIESS4.00 4.500.50 1.59 1,6223.19 21E

LICH 0

SK-19-209 14.0019.55.50 2.35 4.47 21E

0 159

EINSCHLIESS14.8515.30.50 13.65 21.93 21E

LICH 5 621

SK-19-209 22.5024.92.48 0.75 0.91 21E

8 1

3

SK-19-209 40.0045.05.00 2.01 4.11 21E

0 158

EINSCHLIESS44.0045.01.00 2.81 10.20 21E

LICH 0 554

SK-19-209 52.0553.51.45 2.59 2.66 21E

0

5

SK-19-210 14.3017.02.70 4.51 6.02 21E

0 114

SK-19-210 30.0039.59.50 0.88 1.53 21E

0 4

8

SK-19-210 42.9044.01.10 0.85 3.58 21E

0 205

SK-19-211 14.0017.33.30 4.39 5.79 21E

0 105

SK-19-211 26.5041.515.00 1.06 1.86 21E

0 6

0

SK-19-211 65.5091.025.50 1.31 1.46 21E

0 1

2

SK-19-212 7.38 14.06.62 3.68 4.15 21E

0 3

5

SK-19-212A 4.25 20.015.75 2.06 2.40 21E

0 2

6

SK-19-213 7.14 20.313.18 1.36 1.75 21E

2 2

9

SK-19-213 22.4323.41.02 1.00 1.23 21E

5 1

7

SK-19-213 31.9435.03.06 1.34 1.81 21E

0 3

5

SK-19-214 6.24 20.414.16 3.67 4.00 21E

0 2

5

SK-19-214 24.0834.510.42 0.88 1.11 21E

0 1

7

Goldäquivalent (AuEq), berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die gemeldeten Kernlängen entsprechen 80-100% der tatsächlichen Mächtigkeit und werden durch gut definierte Mineralisierungsgeometrien unterstützt, die aus historischen Bohrungen abgeleitet wurden. Die längengewichteten AuEq-Komposite wurden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuEq-Komposite informieren, wurde keine Grade-Capping-Optimierung der einzelnen Assays vorgenommen. Die Rückflüsse aus der Verarbeitung wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null nulliert.

Tabelle 2: Grubenraster Phase I Bohrlochpositionen und -ausrichtungen:

Loch-ID OST NORTHING Höhe über LÄNGE AZIMUT Fallwi

N.N. (m) H nkel

SK-19-096 28-45.0

9904.0 9951.0 992.8 45.0 6.0

SK-19-100 101 -59.8

9973.0 39.0 972.6 41.4 73.2

SK-19-101 101 13-65.5

9973.0 39.0 972.6 42.0 0.4

SK-19-128 100 105 16-60.3

86.0 27.0 941.0 36.0 1.6

SK-19-130 100 105 21-55.1

86.0 27.0 941.0 40.0 0.7

SK-19-133 108 18-50.4

9925.1 47.4 874.1 25.0 1.3

SK-19-144 107 18-65.7

9933.1 44.1 909.8 44.0 8.7

SK-19-150 100 1 18-53.0

9709.7 93.7 019.8 86.0 7.6

SK-19-155 1 -85.4

9765.3 9994.8 039.8 95.0 73.2

SK-19-158 1 27-75.5

9763.8 9996.1 040.8 86.0 3.6

SK-19-162 100 1 10 27-72.0

9796.4 27.9 043.1 7.0 8.2

SK-19-165 101 1 12-57.7

9871.3 16.9 031.0 11.0 6.7

SK-19-165 101 1 13-57.4

A 9871.3 16.9 031.0 25.4 3.0

SK-19-165 101 1 11 13-57.3

B 9871.3 16.9 031.0 0.0 1.6

SK-19-168 101 1 10-49.5

9905.7 60.8 030.1 29.0 6.2

SK-19-168 101 1 12 10-52.0

A 9905.7 60.8 030.1 2.0 5.5

SK-19-171 101 1 10-62.4

9883.2 65.3 034.8 66.0 6.4

SK-19-171 101 1 13 10-63.3

A 9883.2 65.3 034.8 7.0 2.7

SK-19-172 101 1 14 11-52.7

9883.0 64.5 035.3 6.0 9.2

SK-19-173 101 1 10-65.4

9893.6 98.7 034.8 23.0 7.8

SK-19-173 101 1 12 11-65.7

A 9893.6 98.7 034.8 5.0 5.7

SK-19-174 101 1 12 11-56.2

9894.1 98.4 034.5 5.0 2.3

SK-19-175 1 28-88.1

9876.9 9909.0 023.2 65.0 1.4

SK-19-176 1 17-66.0

9871.2 9896.3 022.4 45.2 8.9

SK-19-177 1 0.0 -90.0

9870.7 9895.9 021.8 45.0

SK-19-178 1 14 28-85.2

9860.3 9891.2 018.5 6.0 9.0

SK-19-179 1 15 31-78.0

9859.9 9891.4 022.1 5.0 6.9

SK-19-180 1 17 24-89.8

9859.7 9938.1 024.7 1.7 6.5

SK-19-181 1 15 14-82.0

9860.4 9937.7 026.3 5.0 6.8

SK-19-182 1 13 -85.8

9861.5 9874.6 021.2 7.0 59.0

SK-19-183 1 12 28-85.7

9858.5 9874.6 026.6 2.0 8.8

SK-19-184 1 20-82.0

9860.0 9874.6 020.5 20.0 5.1

SK-19-184 1 11 19-82.8

A 9860.0 9874.6 020.5 6.0 0.8

SK-19-185 101 102 -53.0

36.0 46.7 974.7 35.0 72.1

SK-19-186 101 102 17-86.2

35.1 46.0 975.0 35.0 4.1

SK-19-187 101 102 23-89.4

35.4 76.0 983.3 32.0 9.0

SK-19-188 101 102 18-64.7

45.5 67.4 982.8 50.0 5.3

SK-19-189 101 102 22-59.8

02.8 52.5 968.2 56.0 9.5

SK-19-190 101 102 26-72.1

03.9 51.5 966.3 65.0 1.0

SK-19-191 101 102 18-72.4

03.9 51.5 966.3 56.0 5.3

SK-19-192 101 102 18-54.0

06.1 50.3 965.7 62.0 6.0

SK-19-193 101 102 14-53.2

04.7 51.6 965.7 50.0 4.9

SK-19-194 101 103 21-79.8

51.4 18.9 983.1 16.0 5.7

SK-19-194 101 103 22-78.9

A 51.4 18.7 983.4 47.0 6.4

SK-19-195 101 103 22-62.2

50.7 18.7 983.3 56.0 6.5

SK-19-196 101 103 17-64.0

51.3 18.7 982.7 50.0 4.3

SK-19-197 101 103 12-71.6

52.6 18.6 982.8 53.0 1.2

SK-19-198 101 103 -80.0

52.7 18.2 982.6 14.0 45.0

SK-19-198 101 103 -80.0

A 52.7 18.2 982.6 56.0 61.9

SK-19-199 101 103 -61.1

52.4 19.4 981.9 56.0 45.5

SK-19-200 100 102 -81.4

79.8 63.8 966.1 77.0 39.7

SK-19-201 100 102 -61.1

82.8 61.9 969.3 77.0 58.5

SK-19-202 100 102 -72.6

82.8 61.6 969.6 77.0 61.1

SK-19-203 100 102 -80.1

82.3 62.4 968.4 14.0 83.2

SK-19-203 100 102 -79.2

A 82.3 62.4 968.4 71.0 85.7

SK-19-204 100 102 -64.8

82.7 60.3 969.8 68.0 86.0

SK-19-205 100 102 -50.5

83.4 60.1 969.1 65.0 82.4

SK-19-206 101 102 27-88.5

45.5 67.4 982.8 50.0 7.9

SK-19-207 101 102 12-66.3

47.3 67.0 981.8 47.0 9.6

SK-19-208 101 103 15-67.0

19.8 03.5 979.5 62.0 0.9

SK-19-209 101 103 14-51.4

19.9 03.5 980.9 65.0 9.0

SK-19-210 100 102 -81.5

77.8 86.2 977.7 86.0 54.0

SK-19-211 100 102 -74.4

78.5 85.6 977.7 92.0 57.5

SK-19-212 101 103 -67.6

34.8 36.7 983.7 14.0 38.8

SK-19-212 101 103 -71.0

A 34.8 36.7 983.7 41.0 25.4

SK-19-213 101 103 25-51.8

34.2 36.8 984.2 35.0 5.7

SK-19-214 101 103 32-79.8

34.4 37.1 985.2 41.0 0.3

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49990/Skeena Intersects 14 82 gt AuEq over 31 30 m at Eskay Creek_FINAL_1 DEPRcom.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49990/Skeena Intersects 14 82 gt AuEq over 31 30 m at Eskay Creek_FINAL_1 DEPRcom.003.png