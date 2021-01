SKOPOS erhält Auszeichnung ?Top Arbeitgeber Mittelstand 2021?

Das Marktforschungsinstitut SKOPOS freut sich über die Auszeichnung ?Top Arbeitgeber Mittelstand 2021? und den 1. Platz in der Kategorie ?Marktforschung?. Die Auszeichnung basiert auf einer Studie, die bereits zum vierten Mal in Folge von FOCUS BUSINESS gemeinsam mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu erhoben wurde. Ziel ist es, die besten mittelständischen Arbeitgeber mit Sitz in Deutschland zu ermitteln. Schon im vergangenen Jahr erhielt SKOPOS die begehrte Auszeichnung.

Die Ranglisten werden auf Basis der Kununu-Ergebnisse erstellt. Dort bewerten aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber Bereiche wie Unternehmenskultur, Gehalt und Karrieremöglichkeiten. Die endgültige Platzierung des Unternehmens ergibt sich aus dem Bewertungsdurchschnitt und der Anzahl der Bewertungen. SKOPOS konnte sich mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,1/5 Sternen sowie einer Weiterempfehlungsrate von 83 % gegen die Konkurrenten innerhalb der Marktforschungsbranche durchsetzen und gehört darüber hinaus zu den besten mittelständischen Arbeitgebern in Deutschland.

?Auf diese tolle Auszeichnung sind wir sehr stolz und bedanken uns ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Trotz dieses Erfolges bleibt es unser Ziel, uns als Arbeitgeber weiter fortlaufend zu verbessern, um auch im kommenden Jahr zu den besten mittelständischen Arbeitgebern Deutschlands zu gehören?, so Olaf Hofmann, Gründer und Geschäftsführer der SKOPOS GROUP.

SKOPOS ist eine thematisch breit aufgestellte Unternehmensgruppe und bietet dank ihrer sechs spezialisierten Units seit über 25 Jahren gebündelte Marktforschungsexpertise. Digital und innovativ. Von Mitarbeiterbefragung über UX Research bis Mystery Shopping. Von klassischer Marktforschung über Community Research bis Customer Experience und Data Science decken wir alle relevanten Themen und Methoden ab.