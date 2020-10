SKYport im Multi Airport-Projekt für schottische Flughäfen

Highlands and Islands Airports Limited (HIAL) und ISO Software Systeme unterzeichnen Vertrag zur Implementierung von SKYport als Multi-Airport Management System

Die aktuelle Situation zu COVID-19 verstärkte bei HIAL den Bedarf, Anbindungen und Flugverbindungen auszubauen. Das schottische Staatsunternehmen modernisiert aktuell bestehende Lösungen, um effizienten Service an seinen 11 angeschlossenen Flughäfen zu gewährleisten, die als wichtige Lebensadern der schottischen Verkehrs-Infrastruktur fungieren.

In einer europaweiten Ausschreibung suchte HIAL einen Anbieter, der seine angeschlossenen Flughäfen in einem Multi-Airport-Projekt mit einer zukunftsfähigen Airport Management Suite ausstatten kann. ISO Software Systeme setzte sich hier durch und implementiert seine Airport Management Suite SKYport an den Airports von Barra, Benbecula, Campbeltown, Dundee, Inverness, Islay, Kirkwall, Stornoway, Sumburgh, Tiree und Wick.

ISO wird bei HIAL SKYport als SaaS-Lösung außerdem auch hosten und betrieben. Der jetzt unterschriebene Vertrag läuft über 5 Jahre mit einer opionalen Verlängerung um 2 weitere Jahre.

Die ISO Software Systeme GmbH zählt zu den etablierten Größen in IT-Beratung, Software-Entwicklung und IT-Dienstleistungen. Die Kernkompetenz ist Software-Entwicklung sowohl für eigene Produkte als auch im Kundenauftrag mit den Schwerpunkten Java, Microsoft und Oracle. Die Kernkompetenzen für die Luftfahrtindustrie der ISO Software Systeme sind: SAP Beratung und Entwicklung für Flughäfen, IT-Lösungen für Flughafenbetreiber, Air Traffic Control und Airlines sowie Ground Handler.

Über 70 Flughäfen weltweit arbeiten mit Software-Lösungen von ISO – vom Regionalflughafen in Dortmund über Hubs wie Zürich oder Kopenhagen bis zu internationalen Großflughäfen wie Bangkok und in Multi-Airport-Projekten.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, international aufgestellten IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Software Systeme die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services und die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit Ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.iso-gruppe.com