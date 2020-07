SM.VA Tod einer Hausfinanzierung? Kredit-Vergleichs-Portale

Was verstehen Sie unter Kredit? Die meisten verstehen darunter im Bereich des Hauskaufes, der Hausfinanzierung, des Hausbaus ein Immobiliendarlehen – und nur das.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Immobilien- und Finanzierungsgeschäft berät Ralf Schütt seine Klienten in allen Fragen rund um die Immobilie und den Vermögensaufbau mit Immobilien. Immer wichtiger wird dabei die Vorbereitung.

?80% des gesamten Immobilienkaufes ist die Vorbereitung?, so der Berater.

?Leider stelle ich dabei immer wieder fest, daß viele Leute scheinbar ein falsches Verständnis davon haben, was alles ein Kredit ist.

Das fing bei meiner Freundin an: Sie wollte sich damals eine vermietete Immobilie kaufen, und wir fingen an, das Projekt vorzubereiten. Ich wußte, daß sie eine Douglas-Karte hatte, und sagte zu ihr, daß diese Karte weg muß. ?Wieso?? Weil es in Deiner Schufa steht. Sie bekam große Augen.

Ein anderes Beispiel eines meiner Klienten, gerade erst vor ein paar Tagen. Dieser beantragte ein Immobiliendarlehen.

Meine obligatorische Frage war natürlich ?Habt Ihr Kredite laufen?? Die Antwort lautete ?Nein?. Der für die Finanzierung vorgesehene Banker rief mich an : ?Wieso stehen in der Schufa 40.000,00??

Da wurde doch glattweg der Autokredit ?vergessen?.?

Ralf Schütt meint weiter zu diesem Thema: ?Das ist noch gravierender bei Kleinkrediten und den Online-Kreditvergleichs-Portalen.

Hier gab es sogar einmal ein Lockangebot mit Negativzinsen, nimm einen Kredit von 1.000,? auf und zahle in einem Jahr nur 960,?zurück. Ein Kredit bei dem man sogar noch als Verbraucher verdient? Das ist der Tod jeder Hausfinanzierung. Wenn Dir die Schufa keinen Strich durch die Rechnung macht, dann spätestens der Banker.?

Wer sich fragt, was der Banker gegen Kleinkredite hat, kann dies ab Minute 26 in diesem Video-link erfahren.

https://www.youtube.com/watch?v=X149G0WyZLs

Ein erklärtes Ziel und Wunsch von Ralf Schütt ist, daß die Menschen etwas verantwortungsvoller mit ihren Finanzen umgehen.

?Damit meine ich nicht die Haushaltsrechnung. Die sieht meistens gut aus. Was ich meine ist der Umgang mit Klein- und Konsumkrediten. Die Menschen sollten sich einfach darüber im Klaren sein, daß selbst ein eingeräumter Kreditrahmen bei der Hausbank gemeldet wird.

Im Herbst starten nicht nur wieder die beliebten Seminare von Ralf Schütt an den Volkshochschulen. Ab diesem Jahr plant er auch eigene Seminare bei sich in den Geschäftsräumen. Man darf also gespannt sein und kann bei Facebook und YouTube bei ihm vorbeischauen.