Smalley führt neue Produktreihe von Wellenfedern mit Online Produktkonfigurator powered by CADENAS ein

Smalley bietet ab sofort einen neuen standardisierten Produktbereich der Wellenfedern (Typ Nested). Mit dem parallel veröffentlichten Online Produktkonfigurator powered by CADENAS können nun auch kundenspezifische Produkte von Smalley ganz einfach von Ingenieuren und Einkäufern unter?https://smalley.partcommunity.com?konfiguriert und herunterladen werden.

Smalley Produkte, wie beispielsweise die Spiralsicherungsringe und die platzsparenden Wellenfedern werden immer beliebter. Um seinen Kunden den bestmöglichen Kundenservice zu bieten, hat Smalley seine Industriefedern standardisiert und sie im neuen Online Produktkonfigurator zur Verfügung gestellt. ?Die Einführung einer Standardlinie von Wellenfedern gibt unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Produktion zu vereinheitlichen und dabei gleichzeitig ihre hohen Anforderungen zu erfüllen?, so Dan Frank, Forschungs- und Entwicklungsingenieur bei Smalley.

Durch die Bereitstellung des Produktkonfigurators bietet Smalley den Ingenieuren die Möglichkeit, die von ihnen benötigte Smalley Komponente zu konfigurieren und in der 3D Vorschau anzeigen zu lassen. Wenn sie mit der Konfiguration zufrieden sind, können. Anschließend können sie es in ihrem bevorzugten CAD Format herunterladen, um die Passgenauigkeit in ihrer Konstruktion zu testen. ?Die Bereitstellung von CAD Daten ist der meist genutzte Service auf unserer Webseite. Wir wissen, dass Ingenieure Zugang zu diesen Daten benötigen. Daher standen sie im Zuge der Veröffentlichung unserer Wellenfedern von Beginn an zur Verfügung?, so Brendan Briscoe, Marketing Supervisor bei Smalley.

Smalley setzt seit vielen Jahren auf digitale Kundenerfahrung in der Fertigungsindustrie und bietet Ingenieuren seit mehr als 10 Jahren Zugang zu digitalen Produktdaten und 3D CAD Modellen. ?Smalley arbeitet ständig daran, seine Prozesse zu optimieren und schnellere Wege zu finden, um Kunden ihre Produktsaten zur Verfügung zu stellen?, fügt Adam Beck, Director of Marketing bei CADENAS PARTsolutions LLC, hinzu. ?Dank diesem vorausschauenden Ansatz arbeiten so viele Ingenieure gerne mit Smalley Produkten und greifen immer wieder gerne auf sie zurück.?

Weitere Informationen über Smalley unter:?www.smalley.com/de

Informationen über die Technologie für Elektronische Produktkataloge sind verfügbar unter:?www.cadenas.de/elektronischer-produktkatalog