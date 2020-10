Smart Factory Days 2020

Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr veranstaltet die N+P Informationssysteme GmbH (N+P) vom 2. bis 20. November 2020 zum zweiten Mal ihr Online-Event, auf dem sich Branchenexperten und Fertigungsunternehmen gezielt zu Digitalisierungsthemen im Produktentstehungsprozess informieren und austauschen können. An 6 Tagen und in 12 Webcasts beleuchtet die N+P dabei mit Unterstützung externer Experten umfassend die Trends und Herausforderungen in der smarten Fabrik.

Durch die heutigen Digitalisierungsmöglichkeiten lassen sich einerseits neue Geschäftsmodelle erschließen, anderseits können auch interne Unternehmensprozesse effizienter gestaltet werden. Der Weg zu einer digital vernetzten Fabrik lässt sich nicht von heute auf morgen unternehmensübergreifend umsetzen, sondern ist ein Prozess, der durch das Zusammenspiel von Branchen-Know-how, Technologie und starken Partnern enorme Potenziale bietet.

Das Online-Event der N+P gibt Einblicke in verschiedene Digitalisierungsansätze und konkrete Nutzungsszenarien, ganz im Sinne einer digital vernetzten Wertschöpfungskette. Themen, wie das Industrial Internet of Things (IIoT), Verbesserungen im Produktentstehungsprozess, Automatisierung im Engineering, digitales Projektmanagement sowie 5G und künstliche Intelligenz für die Unternehmenssteuerung ? alle können den Weg zu einer digitalen Fabrik ebnen. In kurzen, informativen 45-minütigen Webcasts erhält der Zuhörer einen kompakten Überblick zu diesen Themen, kann sich mit Lösungs- und Branchenexperten austauschen und gewinnt Einblicke in interessante Kundenbeispiele.

Das Event spricht sowohl Entscheider der Fertigungsindustrie als auch des Maschinen- und Anlagenbaus an, die sich mit dem Thema der digitalen Vernetzung beschäftigen. Interessierte können das Angebot kostenfrei und bequem vom Schreibtisch aus nutzen, ohne dabei Anreise- und größere Ausfallzeiten in Kauf nehmen zu müssen.

Die Smart Factory Days 2020 starten am 2. November 2020 u. a. mit dem Vortrag ?Chancen für neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung in der Fertigung?.

Weitere Informationen zu den Smart Factory Days und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden sich unter www.smart-factory-days.de.

Seit der Gründung im Jahr 1990 verfolgt die N+P Informationssysteme GmbH die Vision, IT-Systeme entlang der Wertschöpfungskette zu durchgängigen Lösungen zu verbinden. Als IT-Systemhaus für den Mittelstand haben wir uns auf Fertigung und Bauwesen als Branchen fokussiert, denn übergreifende Lösungen lassen sich nur beraten und implementieren, wenn man die darunterliegenden Prozesse versteht. An sieben Standorten arbeiten wir als Unternehmen deutschlandweit mit über 180 Mitarbeitern in anspruchsvollen Integrationsprojekten. Die langjährig gelebte Vision: durchgängige Systemintegration von der Konstruktion, über die Produktion bis hin zur Unternehmensplanung und -steuerung ist heute aktueller denn je. Getrieben vom Trend “Industrie 4.0” begleitet N+P Kunden der Fertigungs- und Bauindustrie in der Konzeption und Umsetzung ihrer digitalen Agenda. Die Bündelung von Kompetenzen in Fertigungstechnologien, Unternehmensprozessen und Softwareentwicklung resultiert damit in kundenindividuellen Innovationen mit konkreten Effizienzgewinnen.