Smart Factory TV: News von MPDV zur Smart Factory im Pocket-Format

Besser informieren in Zeiten von Corona: MPDV bietet mit dem neuen Smart Factory TV kurze News in 60 Sekunden zu innovativen Lösungen für die Fertigungs-IT. Die Videos behandeln unter anderem Themen wie Personaleinsatzplanung in Krisenzeiten mit dem Manufacturing Execution System (MES) HYDRA von MPDV, verlässliche Zutrittskontrollen, mobile Datenerfassung im Shopfloor und vieles mehr.

Updates für Fertigungsunternehmen

?Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind schnelle Updates und zielgerichtete Informationen wichtig. MPDV reagiert hierauf und bietet mit dem neuen Smart Factory TV Nachrichten sowie zielgerichtete Informationen für Fertigungsunternehmen, die Lösungen von MPDV wie das MES HYDRA bereits nutzen oder sich für einen Einsatz im Unternehmen interessieren. Mit Smart Factory TV stellen wir die Themen einfach verständlich dar?, sagt Nathalie Kletti, Vice President Enterprise Development bei MPDV.

Arbeitszeiten mit HYDRA mobil erfassen

Aktuell arbeiten immer mehr Menschen über längere Zeit im Homeoffice. Auch diese Mitarbeiter müssen ihre Arbeitszeit erfassen. In einer der ersten Folgen von Smart Factory TV zeigt MPDV, wie das in Unternehmen durch eine einfache App-Erweiterung möglich ist ? auch für kurze Einsatzzeiten von drei oder sechs Monaten.

Alle Videos zu Smart Factory TV finden Sie auf dem?YouTube Channel von MPDV.