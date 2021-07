Smart Planning und Monitoring mit SYNCOS MES

Wie sich aktuelle Herausforderungen der Fertigungsindustrie mithilfe eines modernen MES-Systems meistern lassen, und welche Vorteile sich aus der Verknüpfung mit einem ERP-System ergeben, präsentiert MES-Hersteller SYNCOS in einem kostenfreien Webinar. Die Online-Veranstaltung zum Thema ?SMART Planning and Monitoring mit MES – SYNCOS? findet am Dienstag, 6. Juli 2021 von 11 ? 12 Uhr statt.

SYNCOS MES Software bietet horizontal integriertes CAQ, BDE, MDE und Personalmanagement ohne zusätzliche Schnittstellen. Kostenintensive und arbeitsaufwändige Insellösungen gehören damit der Vergangenheit an. Eine direkte Kopplung an das übergeordnete ERP-System ermöglicht zusammen mit der Generierung von Echtzeitdaten aus der Produktion permanente Optimierungen in allen Unternehmensbereichen.

Im einstündigen Webinar erhalten die Teilnehmer fundierte Einblicke in die Mehrwerte, die SYNCOS in Verbindung mit einem ERP-System bietet:

– Produktionsleitstand

– Produktionsdaten auf einen Blick

– Workflow- und Eskalationsmanagement

– Datendrehscheibe: MDE

– Datenwolke: Cockpit

Interessenten können sich kostenfrei anmelden und sich am Tag der Ausstrahlung komfortabel über den eigenen PC/Laptop/Tablet-PC einwählen. Via Live-Chat haben die Zuschauer die Möglichkeit, die unterschiedlichen Themen mit den anwesenden Experten zu vertiefen und zu diskutieren.?

Zur Anmeldung:

https://register.gotowebinar.com/register/2862341443773797136