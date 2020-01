Smart. Work. Yellow

Wenn in Köln die Internationale Eisenwarenmesse ihre Pforten öffnet, darf Klingspor als einer der größten Schleifmittelhersteller weltweit natürlich nicht fehlen. Auch in diesem Jahr bietet Klingspor den Besuchern aus aller Welt eine Mischung aus Produktnews, Service und Expertenwissen auf dem 180m² großen Messestand in Halle 10.2 | Stand E012 & F013.

Vor zwei Jahren präsentierte Klingspor seinen Kunden das beeindruckende Angebot an Serviceleistungen, mit dem man insbesondere den Fachhandel im Tagesgeschäft unterstützt und reibungslose Bestell- und Liefervorgänge sicherstellt. In diesem Jahr zeigt Klingspor, wie die Tools seitdem weiterentwickelt wurden:

Digitale Services, die Produktauswahl und -lieferung beschleunigen.

Ein praxisnahes und abgerundetes Sortiment.

Know-How und Verkaufslösungen, die Weiterentwicklung und Wachstum des Fachhandels fördern.

Unter der Überschrift ?Smart. Work. Yellow.? zeigt sich Klingspor damit einmal mehr als starker und verlässlicher Partner des Fachhandels.

Smart.

Ob digitaler Produktberater, die umfangreiche Klingspor-Wissensdatenbank mit Informationen rund ums Schleifen oder Support bei der Anbindung an E-Commerce und Warenwirtschaft: Klingspor setzt alles daran, dass das passende Produkt schnell gefunden, schnell gekauft und schnell geliefert werden kann. Dabei sind die Tools besonders anwenderfreundlich gestaltet und im Sinne von ?Smart? einfach gut gemacht. Kunden können am Klingspor-Stand die ganze Bandbreite der Servicetools begutachten und im persönlichen Gespräch die für sie passenden auswählen.

Work.

Unter ?Work? präsentiert Klingspor das umfangreiche Sortiment, das vom Schnitt bis zum Finish alles aus einer Hand bietet. Perfekt durchdachte Prozessbroschüren, Video-Tutorials und natürlich das Klingspor Schulungszentrum mit seinen Experten und Produktrainings helfen dem Fachhandel, seine Kunden mit einzigartiger Beratungskompetenz zu binden. Yellow.

Über 125 Jahre Tradition und Erfahrung haben Klingspor zu dem gemacht, was es heute ist: Ein Unternehmen, dass sich durch Kontinuität und Know-how am Markt etabliert hat und auch heute noch die erste Wahl bei Anwendern ist, die besonderen Wert auf Sicherheit und Qualität legen. Welche Tools Klingspor bietet, um den Fachhandel am Point-of-Sale zu unterstützen, erfahren Besucher auf dem Messestand aus erster Hand.

70 Jahre Kronenflex®

Ein weiteres Highlight auf der diesjährigen Eisenwarenmesse in Köln ist das 70jährige Jubiläum der hochtourigen Trennscheiben, die erstmals von Klingspor unter dem Namen ?Kronenflex®? auf den Markt gebracht wurden. Unter dem Hashtag #70yearsKronenflex wird es auf dem Messestand und in den sozialen Netzwerken Fotoaktionen und Gewinnspiele geben.

Besuchen Sie uns auf der internationalen Eisenwarenmesse 2020 in Köln: Halle 10.2 | Stand E012 & F013.

Seit über 125 Jahren setzt Klingspor weltweit Standards in der Schleiftechnologie. In den Fabrikationsstätten des Unternehmens werden über 50.000 Artikel für die unterschiedlichsten Schleifanwendungen gefertigt – unter anderem aus den Produktgruppen Schleifmittel auf Unterlage, Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifmopteller, Schleifmopräder und Diamantwerkzeuge. Die 36 über den gesamten Globus verteilten Ferti-gungs- und Vertriebsstandorte mit insgesamt über 2.800 Mitarbeitern ermöglichen eine flexible Anpassung an die Bedürfnisse der regionalen Märkte. Für die weltweite Beratungsleistung sorgen mehr als 460 Au-ßendienstmitarbeiter, Ingenieure und hochqualifizierte Techniker.