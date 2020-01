Smarte Produktion mithilfe künstlicher Intelligenz vom AXIOMTEK ? AIE500-901-FL

Betriebsbereit bei -30°C bis +60°C

Die Anforderungen einer smarten Welt werden immer fortschrittlicher ? AXIOMTEK unterstützt diese Entwicklung durch ein neues Embedded System passend für Künstliche Intelligenz und Anwendungen im Edge-AI-Computing sowie Deep-Learning. Das AIE500-901-FL hat ein NVIDIA Jetson? TX2 Modul mit einem leistungsstarken 64-Bit ARM® A57 Prozessor. Die NVIDIA® Pascal? GPU verfügt über 256 CUDA Kerne und einen 128-Bit LPDDR4-Speicher. Effizienz und Zuverlässigkeit werden bei unserem neuen System großgeschrieben. Deswegen ist es mit einem erweiterten Temperaturbereich von -30°C bis +60°C ausgestattet und kann Erschütterungen bis 3G standhalten.

Datenverarbeitung in großen Mengen

Das AI-System kann zur Video-Analyse, Objektbestimmung, Bildverarbeitung und Qualitätskontrolle zum Einsatz kommen. Besonders praktisch ist das kompakte Design. Gleichzeitig ist ein 32GB eMMC Onboard und ein M.2 Key M 2280 SSD Slot mit einem PCIe und SATA Signal sowie einer Micro SD passend für die Datenverarbeitung von großen Mengen vorhanden. Zusätzlich ist das AIE500-901-FL mit einem PCI-Express-Mini-Karten-Slot und einem SIM-Slot für 3G/4G, GPS, Wi-Fi und Bluetooth-Verbindungen ausgestattet.

Mit NVIDIA® JetPack 4.2.1

Ein Pluspunkt ist die große Auswahl an I/O-Schnittstellen ? ein HDMI 2.0 Port, jeweils zwei USB 3.1 Gen1 Ports, GbE LAN, COM Ports oder CAN Ports, ein OTG Port und ein MicroSD Port. Zudem sind eine Reset-Taste sowie jeweils ein Schalter zum Einschalten und Wiederherstellen vorhanden. Um in industriellen Bedingungen einsatzbereit zu sein, ist ein Power Input von 12 oder 24V DC gegeben. Eine große Arbeitserleichterung stellt auch die eingebundene NVIDIA® JetPack 4.2.1 Lösung dar, die die Entwicklung von AI-bezogenen Anwendungen in kurzer Zeit ermöglicht.

Das AIE500-901-FL ist ab sofort für Sie erhältlich. Bei Produktanfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne unter welcome@axiomtek.de zur Verfügung.

Haupteigenschaften

NVIDIA® Jetson? TX2 mit Pascal?, 256 CUDA Cores GPU

Herausragende Edge AI Computing Performance für GPU-beschleunigte Prozesse

Perfekt für smarte Edge-Anwendungen, Machine Learning und Computer Vision

Ein PCI-Express-Mini-Karten-Slot und ein SIM-Slot

Unterstützt M2. PCIe und SATA SSD sowie einen MicroSD Slot

Unterstützt jeweils zwei USB 3.1 Gen 1 und COM oder CAN

Hält Temperaturen von -30°C bis +60°C und Erschütterungen bis 3G stand

Unterstützt JetPack 4.2.1

AXIOMTEK ist seit 1990 einer der führenden globalen Entwickler und Hersteller von Embedded Systemen und Industrie-PCs.

Mit mehr als 20 Niederlassungen in 7 Ländern und über 760 Mitarbeitern weltweit kreiert unser Team innovative und maßgeschneiderte IoT- und M2M-Komplettlösungen.

Wir konstruieren, fertigen und liefern für unsere Kunden langzeitverfügbare Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die in zahlreichen Märkten wie beispielsweise in der industriellen Automatisierungstechnik, der Gaming-, Transportation- oder Lebensmittelindustrie ihren Einsatz finden.

Unser Produktportfolio umfasst Embedded Boards, System-on-Moduls, Single-Board-Computer, Industrie-PCs, Embedded Systeme, Network Appliance, Touch-Panel-Computer, Medical PCs, Industrial Ethernet und Digital Signage.

Jedes unserer Produkte durchläuft nach der Assemblierung einem aufwendigen Qualitätscheck (Sicht/Mechanik) und einem mehrstündigen Belastungstest.

Zusammen mit den besten Partnern wie Intel® und Microsoft® an unserer Seite garantieren wir Ihnen modernste Technology unserer Innovationen.

Ein persönlicher deutscher Kunden-Support begleitet Sie in jeder Projektphase ? kompetent und flexibel von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum After-Sales-Service.