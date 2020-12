Smartes Bezahlen bei Versorgungsunternehmen: FTS und Fichtner IT Consulting gestalten die digitale Transformation im kommunalen Bereich

Die digitale Transformation im öffentlichen Sektor schreitet voran und wird durch IT-Spezialisten wie beispielsweise Fichtner IT Consulting (FIT) aktiv vorangetrieben. Im Vordergrund steht dabei die technische Implementierung von Kundenportalen, wie beispielsweise das FIT ePortal ins bestehende Backend des kommunalen Anbieters sowie maßgeschneiderte Frontend-Apps für Verbraucher. Im Bereich Bezahlen setzt das Unternehmen mit seinem Service ?Fichtner Digital Payment Service? unter anderem auf ?OnlineÜberweisen?, der Bezahlmarke von FinTecSystems (FTS), dem führenden Infrastruktur-Fintech für Open Banking und Kontodatenanalyse.

Über das CRM-Tool ePortal das im ?Look and Feel? des jeweiligen Anbieters (z. B. Energieversorgungsunternehmen) aufgebaut ist, können Verbraucher über optionale Applikationen (Apps) beispielsweise Aufträge einsehen, erhaltene Rechnungen prüfen, Zählerstände übermitteln sowie Störungen beziehungsweise Wechsel melden. Die Funktionalitäten sind dabei auf maximale Kundenzufriedenheit und das perfekte Kundenerlebnis ausgerichtet. Das betrifft auch den Bezahlvorgang, denn längst ist es nicht mehr nur die klassische Einzugsermächtigung, mit der die Bürger ihre Energierechnungen bezahlen möchten: Verbraucher erwarten zunehmend auch in weiteren Bereichen des Alltags ihre präferierten Zahlungsvarianten, die sie beispielsweise aus dem E-Commerce kennen ? hierzu zählen unter anderem Direktüberweisungsverfahren, wie beispielsweise ?OnlineÜberweisen? von FTS. ?Verbraucher möchten heute eine personalisierte digitale Kommunikation und die größtmögliche Flexibilität beim Bezahlen. Wir helfen Versorgern, diese Anforderungen, speziell in Bezug auf Payment, zu erfüllen. Damit diese näher an ihren Nutzern sind und mit wenig Aufwand sowie bedarfsgerecht die Kundenbindung optimieren können. Insofern ist die Einbindung von alternativen Bezahlverfahren wie OnlineÜberweisen ein wichtiger Baustein in der bestmöglichen User Experience?, so Johan Zevenhuizen, Director Business Development Digital Services bei Fichtner.

Individuelle Zahlungsaufforderung per Bezahl-Link direkt aufs Smartphone

Im ePortal und den Apps von FIT wird unter anderem der gesamte Zahlungsprozess personalisiert. Das bedeutet, Endkunden erhalten beispielsweise eine individuelle Zahlungsaufforderung (Bezahl-Link) per Email, SMS oder auf Wunsch sogar auf ihre Social-Media-Kanäle. Der Bezahl-Link, der natürlich auch durch ePortal-Servicemitarbeiter des Energieversorgers aufs Smartphone geschickt werden kann, führt auf eine personalisierte Bezahlseite, auf der der Kunde seine präferierte Zahlmethode auswählen kann, z. B. Kreditkarten, Debitkarten, Wallet-Lösungen sowie Direktüberweisungsverfahren und die anschließend die Zahlung auslöst.

?Schnell, einfach und sicher ? das sind die Kernanforderungen von Verbrauchern an Zahlverfahren. OnlineÜberweisen liefert genau das: Eine sekundenschnelle Bestätigung für den Anbieter, dass die Zahlung ausgelöst wird und eine sichere Transaktion aus dem eigenen Onlinebanking-Umfeld heraus für den Verbraucher. OnlineÜberweisen ist damit perfekt geeignet für den Einsatz im kommunalen Bereich?, erklärt Martin Schmid ? Chief Market Officer (CMO) bei FTS. Neben der personalisierten Ansprache des Kunden eignen sich alternative Bezahlmöglichkeiten auch dafür, nicht standardisierte Prozesse bei Energieabrechnungen abzuwickeln, wie etwa variable Beträge oder Teilzahlungen. Fichtner Digital Payment Service setzt dabei auf die Einbindung der Payment-Plattform von Payrexx aus der Schweiz, um möglichst viele populäre Bezahlvarianten anbieten zu können.

Modulare Portal-Lösung von Fichtner für viele kommunale Bereiche denkbar

Als eines der ersten Energieversorgungsunternehmen setzt die Gasversorgung Süddeutschland GmbH (GVS)? auf das modular aufgebaute ePortal von Fichtner Digital Payment Service mit OnlineÜberweisen. „Wir erwarten durch die sicheren und einfachen Payment Lösungen weitere Impulse für unsere digitalen Produkte und Plattformen; außerdem einen durchgängig digitalen Prozess: von der Bestellung über die Rechnungsstellung bis zur Bezahlung und Dokumentation“, bestätigt Sven Kraus, Leiter Finanzen & Operations bei GVS. Weitere Versorger sollen folgen, denn das Portal mit integrierten Endverbraucher-Apps inklusive Webshop, Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung, Chatbots etc. bietet noch viele weitere Optionen. Neben den Energieversorgern zählen beispielsweise kommunale Einrichtungen wie ÖPNV, Bäder und Bürgerbüros zu den potenziellen Partnern – denn die digitale Transformation in der Verwaltung hat gerade erst begonnen.

Fichtner IT Consulting GmbH

Web: www.fichtnerdigitalcustomer.de

FinTecSystems GmbH

Web: www.fintecsystems.com

FinTecSystems (FTS) ist ein 2014 gegründetes und seit 2019 BaFin-lizensiertes B2B Fintech, das sich auf Open Banking Infrastruktur und Datenanalyse spezialisiert hat. Das Unternehmen wird von den erfahrenen Gründern Stefan Krautkrämer und Dirk Rudolf geführt, die aufgrund ihrer vorherigen Gründung der SOFORT Überweisung als Initiatoren der PSD II und des Open Bankings gelten. Durch diese Historie hat das Team von FTS bereits mehrfach zuverlässig Branchenentwicklungen prognostiziert und mit dem Wissen Kunden sowie Aufsichtsbehörden unterstützt. FTS ist im Bereich des Open Bankings klarer Marktführer in der DACH-Region. Das Unternehmen ermöglicht den Zugang zu über 8.000 Banken und erreicht damit über 500 Millionen Endkunden. Mehr als 150 Unternehmen, darunter Banken wie Santander, DKB oder N26 sowie alle nationalen Vergleichsplattformen wie z. B. Check24, vertrauen auf die Technologie und Datenanalyse des Fintechs, das mit einer Treffsicherheit bei der Kategorisierung von Daten von über 98% über die leistungsstärkste Analyse-Engine am Markt verfügt.

Die Fichtner IT Consulting GmbH (kurz: FIT) wurde 1992 in Stuttgart gegründet und ist ein Tochterunternehmen und das IT-Kompetenzzentrum der weltweit agierenden Fichtner-Gruppe. Mit über 100 Mitarbeitern sind wir am Hauptsitz Stuttgart und weiteren Niederlassungen (Berlin, Dresden, Mannheim) vertreten. Der Schwerpunkt unserer Leistungen liegt im Bereich der IT-Beratung und IT-Entwicklung: Realisierung von intelligenten Strategien und wirtschaftliche Lösungen für Energie, Wasser, Infrastruktur, Verkehr, öffentliche Verwaltung und Produktion. Unsere Branchenkenntnis und das Prozess-Know-how verbinden wir mit aktuellster Technologiekompetenz und liefern so innovative und wirtschaftliche Lösungen für Ihren Erfolg. Wir sind Ihr kompetenter Partner für Digitalisierungsprojekte und begleiten Sie mit Erfahrung und Augenmaß bei der Ausrichtung der IT-Strategie und der Implementierung maßgeschneiderter, innovativer Anwendungen.