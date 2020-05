SmartHome Deutschland Award 2020: Ab sofort für das Online-Event registrieren

Am 12. Mai wird der SmartHome Deutschland Award 2020 in einem Online-Event verliehen. Ab sofort ist die Registrierung für die virtuelle Teilnahme an der Preisverleihung geöffnet.

Wegen Corona findet die Verleihung des SmartHome Deutschland Awards in diesem Jahr online statt. Ab sofort können sich alle Interessierten, Pressevertreter und natürlich auch die Nominierten für die Teilnahme am Online-Event registrieren.

Hier können Sie sich für die Online-Preisverleihung registrieren: https://zoom.us/webinar/register/WN_lHHGTWrzTMaIwW9Zn82ztA

Agenda

Die Preisverleihung findet auf der Plattform Zoom Webinar statt. Wer sich über obigen Link mit Name und E-Mail-Adresse registriert, erhält einen Link für den Zugang zum Event am 12. Mai. Die Redebeiträge werden eine unterhaltsame Mischung aus Live-Schaltungen und vorproduzierten Videos sein. So haben beispielsweise alle Nominierten einen kurzen Video-Pitch für die Shortlist vorbereitet. Außerdem wird es gegen das Müdewerden und Nackenverspannungen vor dem Monitor eine ?Bewegte Pause? mit Bürosport geben.

Der virtuelle Veranstaltungsraum wird am 12. Mai ab 8:55 Uhr geöffnet sein.

8:55 ? 9:10 Uhr: ?Digitales Ankommen? & Begrüßung durch die Moderatoren

9:10 ? 9:20 Uhr: Grußwort und Eröffnung durch Günther Ohland, Vorsitzender des Vorstands

9:20 ? 9:35 Uhr: Keynote ?Services für Smart Home? von Heinz Lux, CEO KNX Association

9:35 ? ca. 9.50 Uhr: Kategorie ?Bestes Produkt? ? Pitches der Nominierten und Bekanntgabe der Gewinner durch Jurymitglied Carsten Steinke, Fachschriften Verlag

9:50 ? ca. 10:10 Uhr: Kategorie ?Bestes Start-Up? ? Pitches der Nominierten und Bekanntgabe der Gewinner durch Jurymitglied Tanja Loitz, co2online

10:10 ? 10:30 Uhr: Bewegte Pause mit Bürosport

10:30 ? 10:45 Uhr: Keynote ?Trends im SmartBuilding und was das für die Hochschulen bedeutet? von Prof. Dr. Michael Krödel, Institut für Gebäudetechnologie

10:45 ? 11:00 Uhr: Kategorie ?Bestes klimaschützendes und smartes Berliner Projekt? ? Pitches der Nominierten und Bekanntgabe der Gewinner durch Jurymitglied Jens Burkhardt, BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

11:00 ? 11:15 Uhr: Kategorie ?Bestes Projekt? ? Pitches der Nominierten und Bekanntgabe der Gewinner durch Jurymitglied Heinz Lux, CEO KNX Association

11:15 ? 11:20 Uhr: Kurzes Schlusswort von Günther Ohland

11:20 ? 12:00 Uhr: Online Networking / Fragen und Antworten

Durch das Programm führen: Desiree Schneider, Pressesprecherin & Mike Lange, Beirat des SmartHome Initiative Deutschland e.V.

Alle Informationen haben wir für Sie auch nochmal auf unserer Website zusammengefasst: https://www.smarthome-deutschland.de/award/online-preisverleihung-2020.html

Hier sind nochmal die besten drei pro Kategorie:

Kategorie ?bestes SmartHome Produkt?

ProKNX SAS – “KI basiertes Offline Sprachsteuerungssystem”

myGEKKO | Ekon GmbH – “myGEKKO OS das Betriebssystem für digitale Gebäude”

mediola – connected living AG – “All-In-One over IP: mediola? AIO GATEWAY V6 Plus”

Kategorie ?bestes realisiertes SmartHome Projekt?

WeberHaus GmbH & Co. KG – “sunshine 220 ? das Home4Future”

JÄGER DIREKT -?? “Wohnen im Alter 4.0 mit OPUS und meinPAUl”

eQ-3 AG – “Energiesparprojekt mit smarter Homematic Einzelraumregelung”

Kategorie ?bestes SmartHome Start-Up?

MEDIUM SYSTEMS? – “Human centered management for indoor environment”

Taxel GmbH – “Taxel – Touch to Control”

Enerthing GmbH – “Wartungsfreier CO2-Sensor mit Photovoltaikfolie”

Kategorie ?bestes klimaschützendes und smartes Berliner Projekt?

Akktor GmbH – “Brennwerttuning? – damit Abgas seine Wärme abgibt”

ZP Zuhause Plattform GmbH – “Smart Building – im Wohnpark Mariendorf”

Oktett-8 GmbH – “Massiv parallele Sensorik für effiziente Gebäude”

Natürlich stellt die Reihenfolge der nominierten Bewerber keine Rangliste dar. Erst während der Preisvergabe wird die Reihenfolge 1., 2. und 3. Platz bekanntgegeben.

In der Bewerbungskategorie “Beste Studentische Leistung” werden in diesem Jahr keine Preise vergeben.

Ein großes Dankeschön an Award Unterstützer!

Der SmartHome Initiative Deutschland e.V. möchte sich vor allem in dieser schweren Zeit auch nochmal ganz besonders beim GOLD-Sponsor, der KNX Association, für deren Support bedanken!

Mehr Informationen über den SmartHome Initiative Deutschland e.V. und den Award finden Sie auf der Website www.smarthome-deutschland.de bzw. direkt unter http://www.smarthome-deutschland.de/award.html