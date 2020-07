Smartstore setzt mit der neuen Version 4 wieder Maßstäbe im E-Commerce

Nahezu zeitgleich zum 20-jährigen Jubiläum veröffentlicht die SmartStore AG die neue, mit Spannung erwartete Version 4 des E-Commerce-Systems Smartstore.

Mit der neuen Version 4 präsentiert Smartstore neben sehr vielen kleinen und großen Verbesserungen in der Usability und der Performance viele neue, innovative Features.

Entdecken Sie die Highlights von Smartstore 4

Media Manager:

Das neue zentrale Verwaltungstool für Medien

Verwalten Sie jetzt alle Medien wie Bilder, Videos, Audio und PDF-Dokumente zentral mit dem neuen Media Manager. Strukturieren Sie Ihre Medien in Alben und Ordnern oder finden Sie Ihre gesuchten Dateien mit der sehr schnellen Such- oder Filterfunktion.

Medien optimal für SEO vorbereiten

Versehen Sie jedes Medium neben dem für SEO wesentlichem ALT-Attribut auch mit Titel und Tags. Mit dem komfortablen Multi-Datei-Uploader laden Sie einfach per ?Drap & Drop? eine oder mehrere Dateien in den Media Manager.

Rule Builder:

Automatisieren Sie Ihre Workflows mit dynamischen Regeln

Der Rule Builder bietet eine intuitive und einfache Benutzeroberfläche zum Erstellen von Regeln. Mit Regeln organisieren Sie dynamische Abläufe in Bezug auf Produkte, Kunden und den Warenkorb.

Logisch verknüpfte Bedingungen

Logisch verknüpfte Bedingungen in Gruppen ermöglichen eine ineinandergreifende und komplexe Segmentierung. Mit den so gewonnenen Daten können z.B. dynamisch Rabatte vergeben werden oder Produkte automatisch Warengruppen zugeordnet werden.

Personalisierte Produktempfehlungen:

Erfolgreich empfehlen

Steigern Sie mit Personalisierung Ihren Umsatz und die Conversion-Rate. Stellen Sie für jeden Kunden individuell personalisierte Produktempfehlungen aufgrund seiner bisherigen Produkt-, Marken und Warengruppeninteraktionen in Echtzeit bereit.

Optimale Ergebnisse

Sie bestimmen, welche Produkte in welcher Reihenfolge jedem Kunden individuell angezeigt werden sollen. Durch sehr feine Konfigurationsmöglichkeiten nehmen Sie Einfluss auf Schwellenwerte und Gewichtungen. Passen Sie z.B. die Sortierreihenfolge so an, dass hochpreisige Produkte am Anfang angezeigt werden.

Cookie Manager:

EuGH konformes Cookie-Management

Der neue Cookie-Manager folgt der Entscheidung des EuGH, die aktive Zustimmung der Website-Besucher per Opt-in einzuholen. Besucher eines Smartstore Shops werden auf notwenige Cookies hingwiesen und angemeldete Benutzer können auch jederzeit nachträglich bestimmte Cookies zulassen oder ablehnen.

Neues Rechtesystem:

Mehr Rechte-Bereiche und differenziertere Rechte

Das neue Rechtesystem ermöglicht eine sehr feine Ausweisung von Rechten, ohne die Produktivität Ihrer Mitarbeiter einzuschränken. Deutlich mehr Rechte-Bereiche und differenziertere Rechte erlauben eine sehr präzise personen- und rollenspezifische Vergabe von Rechten. Die Zuweisung und Kontrolle von Rechten erfolgt im neuen visuellen Editor in einer hierarchisch gegliederten Baumansicht.

Das Unternehmen Smartstore entwickelt bereits seit 1999 perfekte E-Commerce-Lösungen für national und international führende Online-Händler. Smartstore.net legt den Fokus auf kundenzentrische Geschäftsmodelle, neueste Technologien (Künstliche Intelligenz oder Headless) und höchstmögliche Benutzerfreundlichkeit. Somit können Smartstore Kunden ihr E-Commerce-Potential voll ausschöpfen. Das Dortmunder Unternehmen setzt auf Open-Source, REST API und Partner First ? basierend auf Microsoft und ?ASP.NET MVC?. Dank dieser modularen Architektur ist sie außerdem die ideale E-Commerce Plattform für C# und .NET Profis. Durch die starken Synergien im internationalen Netzwerk profitieren alle und jeder einzelne ? laufende Erweiterungen (Plug-ins) zum Download inklusive.

Die Smartstore Vorteile: Flexibilität und Zuverlässigkeit der Open Source und API-First-Lösungen für ein schnelleres, flexibleres und kundenfreundlicheres Online-Unternehmen. Smartstore ist die beliebteste E-Commerce Lösung der ASP.NET Welt ? kurzum für E-Commerce der neuen Generation.

Ready. Sell. Grow.

