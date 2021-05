Sneak Preview – CHIRA für mehr recyclingfähige Verpackungen (FOTO)

Institut cyclos-HTP (CHI) entwickelt neues Software-Tool für die EU-weite Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen / Online-Workshop des Grünen Punkts mit exklusivem Einblick

Recyclingfähige Verpackungen – das Institut cyclos-HTP (CHI) wird im 4. Quartal 2020 ein neues Software-Tool zur wissenschaftlich fundierten Einschätzung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen auf den Markt bringen. CHIRA – CHI Recyclability Assessment – wurde von Sachverständigen und Verfahrensingenieuren mit Unterstützung des Grünen Punkts entwickelt. Das Tool beruht auf dem renommierten CHI-Standard zur Recyclingfähigkeitsbemessung, den Verpackungshersteller, Handel und Inverkehrbringer damit in Eigenregie anwenden können. Hinter dem Tool steckt mehr als reine Theorie – die Ergebnisse von mehreren Tausend Einzelzertifizierungen durch das Institut bilden die Basis für die Bewertung. In einem Online-Workshop des Grünen Punkts (https://www.gruener-punkt.de/de/verpackungslizensierung/veranstaltungen/details/verpackungen-recyclingfreundlich-gestalten-und-recyclingfaehigkeit-noch-besser-bemessen-exklusive-pre-view-des-neuen-chira-tools) am 27. Mai 2021 mit Experten von CHI und Grünem Punkt erhalten Teilnehmer einen exklusiven Einblick in die Grundstruktur des IT-Tools und erfahren Hintergründe zur analytischen Vorgehensweise.

„Wir haben den CHI-Standard als wichtiger Partner des Instituts von Anfang an unterstützt, weil wir ihn für besonders fundiert halten und einzigartig in Breite und vor allem Internationalität“, betont Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer des Grünen Punkts. „Daher basiert auch unser RecyclingCOMPASS, den wir Anfang September auf den neuen Mindeststandard aktualisieren, auf der CHI-Datenbank und damit auf einer wissenschaftlich fundierten Basis.“

Die Recyclingfähigkeit von Verpackungen wird wegen steigender Verwertungsanforderungen, zunehmendem Druck aus Politik, Handel und vom Verbraucher immer wichtiger. Nur mit recyclingfähigen Verpackungen lässt sich eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft realisieren. Das Tool unterstützt dabei, schon bei der Entwicklung von Verpackungen die verschiedensten Materialien und Komponenten hinsichtlich Recyclingfähigkeit zu überprüfen.

Im Recyclinglabor des CHI werden jährlich tausende Verpackungen analysiert und zertifiziert. CHIRA ist ein Ergebnis dieser vielfältigen Erfahrungen, es ist auf alle Materialarten anwendbar und berücksichtigt die Infrastruktur mehrerer Länder, u. a. der gesamten EU. Es ist vollständig konform zum Mindeststandard der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und zu den einschlägigen DIN und CEN-Normen. In der ersten Version ist es als Desktop-Applikation erhältlich, eine Webversion wird folgen.

