Snowpipe bringt “King–s Heroes” weltweit heraus, ein mobiles Strategiespiel in Echtzeit

Snowpipe bringt nun sein eigenständig entwickeltes und gewartetes Mobilspiel “King–s Heroes” mit Real-Time-Strategy (RTS) weltweit heraus.

King–s Heroes war zuvor bereits in anderen Ländern und Regionen auf den Markt gekommen, darunter in Hongkong, Singapur, Malaysia, Indonesien und Vietnam. Nachdem sich sein Erfolgspotenzial in diesen Märkten zeigen konnte, ist King–s Heroes mit dem offiziellen Start der globalen Services nun auch weltweit erhältlich.

Die Spieler müssen einen King aus drei Stämmen (Mensch, Tier und Teufel) wählen. Dann wird der Spieler allen anderen Spielern weltweit zugeteilt, damit sie um die Platzierung ihrer Wehrtürme und die Zusammensetzung ihrer einzelnen Helden kämpfen. Alle Kämpfe erfolgen in Echtzeit, und die Spieler haben die Möglichkeit durch den Verzehr von Mana-Punkten, die sie im Laufe der Zeit ansammeln, strategische Spiele zu bestreiten, um die Helden zum Einsatz ihrer Kampffähigkeiten auf dem Schlachtfeld zu animieren.

King–s Heroes startet in die erste Saison seines Ligasystems, ein Update passend zur weltweiten Markteinführung. Die Spieler haben Anspruch auf höhere Belohnungen, wenn sie in der Liga durch die im Kampf gegen die anderen Spieler gewonnenen Kronen aufsteigen. Zur Feier des globalen Markteinstiegs gibt es zudem täglich Preise für die Benutzer, und ein Event, bei dem die Spieler nach Vollendung der einzelnen Kapitel zwischen 2 und 4 unterschiedliche Heldenauszeichnungen und andere Preise erhalten, die sie im Spiel einsetzen können.

“Mit der globalen Verbreitung von King–s Heroes hoffen wir, den Spaß, den Snowpipe verbreiten möchte, mit anderen zu teilen und Spieler weltweit zu begeistern. Bis zum Jahresende wollen wir das Spiel in Ländern herausbringen, auf deren Märkten wir noch nicht vertreten sind, also wird es auch dazu noch weitere Bekanntmachungen geben”, sagt Kim Jung-ik, Geschäftsführer von Snowpipe Inc.

King–s Heroes ist erhältlich auf Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snowpipe.kingsheroes ) oder im App-Shop ( https://apps.apple.com/es/app/kings-heroes/id1506152727 ).

