So reagiert der deutsche Arbeitsmarkt auf Covid-19

Seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verzeichnen die internationalen Arbeitsmärkte einen deutlichen Rückgang an veröffentlichten Stellenanzeigen. Textkernel veröffentlicht regelmäßig aktuelle Zahlen zur Situation an den Arbeitsmärkten. Über Jobfeed, Textkernels Plattform für Arbeitsmarktdaten, können online veröffentlichte Stellenanzeigen in Echtzeit analysiert werden.

Aktuelle Einblicke sind hier für Sie zusammengefasst: https://www.textkernel.com/de/news/covid-19-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt/

Die Anzahl online veröffentlichter Stellenanzeigen in Deutschland sank seit KW 3 um rund 24% (Stand 19. April 2020).

In allen Bundesländern sank die Anzahl veröffentlichter Stellenanzeigen auf durchschnittlich 65% des Ausgangswerts in KW 3. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede.

Stellenanzeigen aus Gastronomie sowie Kultur und Freizeit sind mit 14% bzw. 30% des Ausgangswerts in KW 3 ganz unten.

Die Zahl veröffentlichter Online-Stellenanzeigen in Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich ist im Vergleichszeitraum um mehr als 50% gesunken.

Sie möchten weitere Einblicke in den deutschen oder internationale Arbeitsmärkte? Kontaktieren Sie uns über press@jobfeed.com

Über Jobfeed:

Jobfeed durchsucht automatisch jeden Tag das Internet auf neue Stellenangebote. Gefundene Angebote werden automatisch in Jobfeed eingetragen und nach Kriterien wie Beruf, Ausbildung, Ort und Firmenname kategorisiert. Die Daten können um Informationen wie Berufssynonyme, Brancheninformationen und Firmendaten ergänzt werden. Das Portal ermöglicht es unter anderem, unkompliziert alle Stellenangebote zu durchsuchen, Analysen zu erstellen oder einen Job-Alarm einzustellen.

Textkernel entwickelt Lösungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz für den Einsatz in HR und Personalarbeit- neben detaillierten und aktuellen Arbeitsmarktdaten auch mehrsprachiges Parsing sowie semantisches Searching & Matching. Als Pionier der Branche profitiert das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam und Büros in Deutschland, Frankreich, England und den USA von über 19 Jahren Erfahrung. Textkernel arbeitet mit über 1.000 Unternehmen, Personaldienstleistern und HR-Software-Anbietern weltweit zusammen. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen.