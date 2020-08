Social Distancing in Schulen

Schulen und Kitas werden nach den Sommerferien wieder für Schülerinnen und Schüler geöffnet. Auch in Bildungseinrichtungen müssen die neuen Regelungen, das Social Distancing beachtet werden. Das ist eine große Herausforderung für die Schulen, besonders, aber nicht nur, für diejenigen, die die jüngeren Jahrgänge betreuen.

Die neuen Hygiene und Abstandsregeln stellen alle im Bildungswesen vor neue Aufgaben.

Die noch nie dagewesenen Umstände in 2020, sind für alle, die in Schulen und Kindergärten arbeiten eine zusätzliche Belastung, da es von großer Bedeutung ist, den Kindern neben dem normalen Lehrplan zu vermitteln, wie wichtig es ist Abstand zu halten.

Viele Erwachsene tun sich schwer den Regeln zum Social Distancing folgen.

Wie können dann junge Menschen es verstehen und den notwendigen Sicherheitsabstand zu Freunden und Spielgefährten einhalten?

Es ist nicht nur das Klassenzimmer und der Spielplatz, auch das Absetzen und Abholen, die Essenszeiten und der Umgang mit dem Lehrmaterial müssen berücksichtigt werden.

Hände waschen und Abstand halten

Es müssen neue Routinen eingeführt werden, häufigeres Händewaschen, Desinfizieren von Oberflächen und nicht mehr so nahe bei Freunden sitzen oder stehen, wie man möchte. Dies ist eine sehr große Bitte für junge Menschen, für kleine Kinder, da sie den Ernst der Situation nur schwer verstehen werden, ebenso wie für Jugendliche, die von Natur aus dazu neigen, Regeln und Grenzen auszuloten.

Visualisierung hilft beim Verstehen und Erinnern

Wir alle kennen das Sprichwort ? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und es ist wahr, besonders wenn es darum geht, sich Ratschläge zu merken, wenn man durch andere Aktivitäten abgelenkt wird.

Das fängt an mit einer leicht anzubringenden und gut sichtbaren Segmentierung in Drop-off-Zonen und auf dem Spielplatz, die durch die Verwendung von Selbstklebebändern zur Bodenmarkierung oder Bodenmarkierfarbe erreicht werden kann, um Räume für verschiedene Gruppen und Abstände hervorzuheben, die in verschiedenen Farben gehalten werden sollten.

Social Distancing Hilfen für unsere Kleinen?

Eine klare und leicht verständliche Botschaft vermitteln unsere, speziell für Kitas, Schulen und auch Universitäten designten Bodenmatten. Sie lassen sich leicht auslegen, bleiben an Ort und Stelle, können aber problemlos in der Position verändert werden. Die Social Distancing Bodenmatten können in der Maschine gewaschen werden, damit ihr ansprechendes Aussehen und ihre wichtige Botschaft auf lange Zeit sichtbar bleiben, anders als Bodenaufkleber, die nach einiger Zeit nur noch als unansehnlicher Fleck wahrnehmbar sind.

Für kleinere Kinder in Kitas und Grundschulen haben wir kleinere Matten mit niedlichen Tiermotiven, um Bereiche des persönlichen Spielraums in Kindertagesstätten oder Klassenzimmern zu markieren.

Wir bieten eine ganze Reihe an Produkten die helfen mit der neuen Situation um zugehen und die Abstandsregeln einfach und verständlich klar zu machen.

Bei Fragen zu unseren Produkte nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf oder nutzen Sie unseren Online-Chat auf unserer Homepage, unser freundliches Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

?

?

COBA Europe:

Seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Handelspartner für Arbeitsplatzmatten, Sauberlaufzonen, Industriegummi und mehr.

COBA bietet, als Hersteller und Großhändler ein einzigartiges, breites und tiefes Produktportfolio an.

Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir den technischen Handel und Unternehmen aus den verschiedensten Industriezweigen mit vielseitigen Problemlösungen.

https://www.cobaeurope.com/de/