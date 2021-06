Social Media Agentur eBakery: Unser Leistungsspektrum

Die Digitalisierung hat den Alltag in vielerlei Hinsicht verändert, Social Media Netzwerke sind im beruflichen und privaten Umfeld allgegenwärtig. In den letzten Jahren hat sich das Angebot an Social Media Plattformen und Kanälen stetig erweitert. Neben Facebook und YouTube werden auch Netzwerke wie Twitter, Instagram, LinkedIn und Xing zunehmend relevanter für Unternehmen. Da alle Plattformen gewisse Unterschiede aufweisen, ist es wichtig genau zu prüfen, welche Kanäle für die jeweiligen Unternehmensziele infrage kommen und in welchem Umfang diese genutzt werden sollen. Eine Social Media Strategie muss sorgfältig auf die ganz individuellen Anforderungen und die Ausrichtung des Unternehmens ausgerichtet sein, um möglichst effektiv zu sein.

Nachhaltige, individuelle Social Media Konzepte

Die Social Media Agentur eBakery ist ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es darum geht eine ganzheitliche Strategie für individuelle Social Media Auftritte zu entwickeln und umzusetzen. In den letzten Jahren hat die Agentur zahlreichen Unternehmen und Marken zu einem erfolgreichen Social Media Auftritt verholfen und weiß, worauf es dabei ankommt.

Von der Erstellung professioneller Social Media Accounts über die Planung von kreativen Social Media Kampagnen bis hin zu kompetenter Unterstützung im Community Management deckt die Agentur alle Leistungen an, die erforderlich sind, um nachhaltigen Erfolg mit Social Media Marketing sicherzustellen. Von der Konzeptionierung über strategische Entscheidungen bis zur Vermarktung steht das Team von eBakery auf allen Ebenen der Realisierung an der Seite seiner Kunden. Das Leistungsspektrum im Überblick:

Social Media Marketing und Social Media Werbung

Experten mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung stellen sicher, dass die relevante Zielgruppe immer im Vordergrund steht. Nur so können Streuverluste und unnötige Werbekosten vermieden werden.

Social Media Kommunikation

Social Media ist Verkaufs-, Kommunikations- und Informationskanal in einem. Die Möglichkeiten des direkten Kontakts mit Kunden und potenziellen Käufern sollte nicht unterschätzt werden. Selbstverständlich zählt auch die Entwicklung und Umsetzung von professionellen Unternehmens- oder Fanseiten auf zum Konzept passenden Social Media Kanälen, sowie die Pflege sämtlicher Social Media Profile zum Leistungsspektrum der eBakery.

Content Marketing

Professioneller, authentischer Content ist Pflicht, wenn es um die professionelle Social Media Nutzung geht. Die eBakery unterstützt ihre Kunden hierbei auch bei der Planung und Erstellung von Medien wie Produktvideos, Imagefilmen oder redaktionellen Inhalten.

Social Media Beratung

Ziel der eBakery ist es stets, Kunden unabhängig und ganzheitlich Beratung in allen Aspekten von Social Media zu beraten und Lösungen zu finden, die sich genau an den individuellen Vorgaben und Ansprüchen orientieren.

Weiterführende Informationen zur eBakery unter folgendem Link: https://ebakery.de/social-media-agentur/

Social Media ist wie die IT Branche im Gesamten stetigen Veränderungen unterlegen, die Netzwerke entwickeln sich weiter und neue Trends lösen alte ab. Um Social Media langfristig erfolgreich für den Unternehmensfortschritt zu nutzen ist es daher wichtig, die aktuelle Entwicklung im Blick zu halten und eine individuelle, auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ziele ausgerichtete Social Media Strategie zu verfolgen. Man kann davon ausgehen, dass Social Media in Zukunft weiter an Relevanz für Unternehmen und Marken gewinnen wird.

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.