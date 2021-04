SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. („Bieterin“), eine durch die Starwood Capital Group kontrollierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass die aufschiebende Bedingung zum Vollzug desöffentlichen Übernahmeangebots auf die CA Immobilien Anlagen AG („CA I…

– Die Bieterin hat am 22. Februar 2021 ein antizipiertes Pflichtangebot auf die CA Immo veröffentlicht

– Die kartellrechtliche Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden liegt vor

– In den kommenden Tagen erwartet die Bieterin die Erlangung einer kontrollierenden Beteiligung an der CA Immo, die einen Kontrollwechsel gemäß den Emissionsbedingungen der CA Immo Wandelschuldverschreibung ausgelösen wird

– Die Bekanntgabe des Kontrollwechsels durch die CA Immo am 8. April 2021 vorausgesetzt, wird der Angebotspreis für CA Immo Wandelschuldverschreibungen mit EUR 138.628,59 je Wandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR 100.000 bestätigt werden

– Alle weiteren Konditionen des Angebots bleiben unverändert

Die Bieterin hat am Montag, 22. Februar 2021, die Angebotsunterlage für ein antizipiertes Pflichtangebot für alle Aktien und Wandelschuldverschreibungen der CA Immo, die nicht von der Bieterin oder von der CA Immo selbst gehalten werden („Angebot“), veröffentlicht. Das Angebot stand unter der aufschiebenden Vollzugsbedingung der kartellrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Mit dem heutigen Tag liegen sämtliche kartellrechtlichen Freigaben vor, und das Angebot kann daher nach der am 9. April 2021 endenden Annahmefrist vollzogen werden.

Wie in der Angebotsunterlage dargelegt, werden derzeit 100 CA Immo Aktien („Treuhand-Aktien“) von einem Treuhänder für die Bieterin mit dem Auftrag gehalten, nach Erfüllung der oben genannten Vollzugbedingung der kartellrechtlichen Freigabe die Treuhand-Aktien an die Bieterin zu übertragen. Derzeit rechnet die Bieterin mit einer Übertragung der Treuhand-Aktien am oder um den 6. April 2021. Mit Übertragung der Treuhand-Aktien wird die Bieterin eine kontrollierende Beteiligung gemäß ? 22 ff ÜbG an der CA Immo erlangen.

Nach Übertragung der Treuhand-Aktien wird die Bieterin die CA Immo über die Erlangung einer kontrollierenden Beteiligung informieren. Die Bekanntgabe des Kontrollwechsels (gemäß den Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibung) durch die CA Immo am 8. April 2021 vorausgesetzt, wird der den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen gebotene Preis von EUR 138.628,59 je Wandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR 100.000 bestätigt. Zur Erinnerung: Während der Nachfrist wird ein reduzierter Angebotspreis von EUR 120.937,26 je Wandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR 100.000 geboten. Für weitere Informationen wird auf die Angebotsunterlage und die Änderung der Angebotsunterlage verwiesen.

Alle weiteren Konditionen des Angebots bleiben unverändert, insbesondere:

– Der Angebotspreis je CA Immo Aktie beträgt EUR 36,00 und entspricht einer Prämie von 32,5% auf den volumensgewichteten durchschnittlichen Aktienkurs in den letzten sechs Monaten vor Absichtsbekanntgabe. Er entspricht auch einer Prämie von 22,2% auf den unbeeinflussten Schlusskurs der CA Immo Aktie am 17. Dezember 2020.

– Die Annahmefrist endet am 9. April 2021, 17.00 (CET).

– Die Angebotspreise für CA Immo Aktien und Wandelschuldverschreibungen verstehen sich cum Dividende. Beide Angebotspreise werden reduziert, falls bis zum Settlement eine Dividende erklärt wird, sofern die Abwicklung des Angebots nach dem entsprechenden Stichtag für eine solche Dividende stattfindet.

– Das Angebot ist auf den Erwerb sämtlicher ausstehender CA Immo Aktien und Wandelschuldverschreibungen gerichtet, die nicht von der Bieterin oder von der CA Immo selbst gehalten werden. Eine Mindestannahmeschwelle ist jedoch nicht vorgesehen.

– Die Nachfrist wird von 14. April 2021 bis 14. Juli 2021 laufen. Das Settlement für Aktien und Wandelschuldverschreibungen, die während der Nachfrist eingeliefert werden, erfolgt Ende Juli 2021.

Über die Starwood Capital Group

Die Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaft mit weltweitem Fokus auf Immobilien, Energie, Infrastruktur, Öl und Erdgas. Die Gesellschaft und ihre Tochter-gesellschaften beschäftigen rund 4.100 Mitarbeiter an 16 Standorten in sieben Ländern. Die Starwood Capital Group hat seit ihrer Gründung im Jahr 1991 mehr als $ 55 Milliarden an Eigenkapital aufgebracht und verwaltet derzeit Vermögenswerte in einem Volumen von über $ 70 Milliarden. Die Gesellschaft hat weltweit in praktisch allen Immobilienklassen in-vestiert und passt Asset Klassen, Geografie und Positionen laufend an interessante Chan-ce-Risiko Profile an. Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben in den letzten 29 Jahren erfolgreich eine Investmentstrategie umgesetzt, die den Aufbau börse-notierter und nicht börsenotierter Unternehmen umfasst. Weitere Informationen sind unter starwoodcapital.com abrufbar.

Goldman Sachs International und Morgan Stanley & Co International plc sind Finanzberater der Bieterin. Schönherr Rechtsanwälte GmbH ist der österreichische Rechtsberater der Bieterin und deren bevollmächtigter Vertreter gegenüber der Übernahmekommission.

