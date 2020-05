SOFTPROMotion: 3D Avatar IT Forum & Fair ? Virtuelle Hausmesse gegen Corona-Stillstand

Wien, 21.4.2020 Softprom – Value Added IT Distributor, hat eine einzigartige 3D-Veranstaltung angekündigt, um nationale ?Lockdowns? und die eingeschränkte Reisefreiheit in Mittel- und Osteuropa und der GUS-Region digital und kreativ zu überwinden. 3D SOFTPROMotion: Avatar IT Forum & Fair – ist die Antwort von Softprom auf geschlossene Grenzen und unterbrochene persönliche Geschäftskommunikation in Zeiten der Coronakrise.?Wir unternehmen alles, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten und unsere Kunden und Partner unabhängig von ihrem Aufenthaltsort bei SOFTPROMotion virtuell und doch persönlich zu treffen.?- so Pavel Zhdanovych, CEO von Softprom.Zu dieser erstmaligen Veranstaltung werden mehr als 2.000 Teilnehmer aus 12 Ländern der Regionen DACH, CEE und GUS erwartet. Mehr als 30 Anbieter werden in fünf Schlüsselbereichen vertreten sein: IT-Sicherheit, IT-Infrastruktur, Videosicherheit, Cloud-Services, CAD und Automatisierung.Über 30 virtuelle 3D-Messestände führender IT-Anbieter bieten Messebesuchern ihre Dienste und Lösungen an. Ausstellern und Besuchern stehen mehrere Möglichkeiten offen, miteinander zu interagieren. Interessierte Teilnehmer können an jedem Stand ein Gespräch mit einem Anbieter oder einem Softprom-Manager per Voice-Chat, Textnachricht oder Videoanruf in einem speziellen Besprechungsraum führen. Wie auf einer echten Messe gibt es auch hier die Möglichkeit sich mit anderen Besuchern zu vernetzen und beispielsweise Kontakte auszutauschen: Besucher wählen zu Beginn einen Avatar aus mit dessen Hilfe sie sich durch das virtuelle Messegeländer bewegen und mit anderen Teilnehmern interagieren können.Virtuelle Auditorien bieten die Bühne für mehr als 70 Live-Streaming-Diskussionen. Referenten aus 12 Ländern halten ihre Reden zu allgemeinen Themen und Trends und vermitteln Erkenntnisse und Best Practices aus den fünf Schlüsselbereichen.Die Veranstaltung findet am 13. und 14. Mai 2020 statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Registrierung unter https://3dsoftpromotion.softprom.com/en ist erforderlich.