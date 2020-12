Software-Architektur AutoStore Router stellt sich dem Wettbewerb

Das Rennen um den Leserpreis materialfluss PRODUKT DES JAHRES 2021 ist gestartet. Insgesamt hat die Redaktion 80 Produkte in acht Kategorien nominiert. AutoStore ist mit der Ende September 2020 eingeführten Software-Architektur AutoStore Router in der Kategorie Lager- und Kommissioniertechnik nominiert.

Die Redaktion materialfluss hat ihre Leser wieder zur Abstimmung bei der Wahl der Produkte des Jahres 2021 aufgerufen. Die Teilnahme ist online über Webseite www.materialfluss.de/leserpreis-2021.htm möglich. Insgesamt 80 Produkte in acht Kategorien sind nominiert, darunter 15 Produkte allein in der Kategorie Lager- und Kommissioniertechnik. In dieser Disziplin dominieren klassisch unterschiedliche Hardware-Lösungen. Das Roboter-Technologie Unternehmen AutoStore ist mit seiner neuen Software-Architektur AutoStore Router angetreten. Mit Hilfe ausgefeilter Algorithmen berechnet die Software für jeden Roboter kontinuierlich den effizientesten Weg für die Ein- und Auslagerungen der Bins. Durch die dynamische Routenplanung erzielt jeder Roboter bis zu 40 Prozent mehr Leistung. Dies hat immense Auswirkungen auf den Durchsatz des Gesamtsystems, da eine höhere Roboter-Dichte und somit ein bis zu vier Mal höherer Durchsatz erreicht werden kann.

Peter Bimmermann, Business Development Manager D/A/CH & CEE und Geschäftsführer der AutoStore System GmbH, sieht in der aktuellen Wahl auch einen Wettkampf ?Software vs. Eisen?: ?In der ersten Auflage dieses Leserpreises haben wir mit unserer Produktlinie Black Line in der Kategorie ?Lager- und Kommissioniertechnik? den Sieg geholt. Jetzt sind wir mit unserem schnellsten Produkt, dem AutoStore Router, in der Kategorie Lager- und Kommissioniertechnik mit der Startnummer 3 ins Rennen gegangen und sind gespannt, wer den Wettbewerb ?Software vs. Eisen? gewinnen wird. Mit unserer neuen Software-Plattform sind wir in der Lage, die Roboterleistung in bestehenden AutoStore Systemen um bis zu 40 Prozent zu steigern und können doppelt so viele Roboter pro System einsetzen. Unsere ersten Anwender sind begeistert, wie einfach sie ihr AutoStore System beschleunigen und ihren Durchsatz steigern konnten. Wir hoffen, auch die Fachleser von materialfluss zu überzeugen und danken für jede Stimme!?

Die Abstimmung ist noch bis Mitte Januar 2021 geöffnet. Welche Produkte den Leserpreis „materialfluss Produkt des Jahres 2021“ am Ende gewinnen, wird im März in der Printausgabe von materialfluss und auf www.materialfluss.de bekannt gegeben.

AutoStore, gegründet 1996, ist eine Roboter-Technologie Firma, die die Cube Storage Automation; die dichteste, existierende Lagertechnik erfunden hat und ständig weiterentwickelt. Unser Fokus ist, Software und Hardware mit den menschlichen Fähigkeiten zu kombinieren, um die Zukunft effizienter Läger weiterzuentwickeln. Die Firma ist mit mehr als 500 Installationen in 30 Ländern in einer Vielzahl von Industrien und Branchen vertreten. Alle Vertriebs-, Design-, Installationsaktivitäten werden durch ein Netzwerk qualifizierter Integratoren durchgeführt, die unsere Partner sind. Unser Hauptquartier ist in Nedre Vats, Norwegen, und wir haben Niederlassungen in USA, UK, Deutschland, Frankreich und Japan.

Weitere Informationen:

Autostoresystem.com