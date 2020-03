Software für Paketshops

Durch das starke Wachstum des Versandhandels auf Grund der unzähligen Onlineshops, entsteht auch ein höherer Druck auf die Paketshops, da sie mehr Pakete annehmen und ausgeben müssen. Um diesem steigenden Druck standzuhalten, Kunden zufriedenzustellen und davon zu profitieren, ist es von Vorteil die richtige Software zu verwenden.

Mit der COSYS Paketshop App können Sie alle Pakete einfach mit einem Smartphone, MDE Gerät oder Tablet erfassen. Dafür gibt es in der Software die Module Paketannahme und Paketabholung. Als Tool für Übersichten und Administration gibt es den COSYS WebDesk. Der WebDesk ist eine Webanwendung in der sich Kunden hinzufügen sowie Sendungen verwalten und abrufen lassen.

Die COSYS Paketshop Software funktioniert auf nahezu allen Geräten, wodurch sich viele Kosten einsparen lassen.

Mit COSYS Software gestaltet sich die Abgabe von Paketen an Kunden ganz einfach und transparent nachvollziehbar. Kommt ein Kunde in den Laden, wählt der Mitarbeiter einfach das Modul Selbstabholer und kann das Paket einscannen. Dann wählt der Mitarbeiter aus einer autocomplete Drop-Down Liste (man tippt die ersten Buchstaben ein und die Ergebnisse in der Liste verdichten sich entsprechend) den Empfänger aus. Dem Mitarbeiter wird auch angezeigt, wie lange ein Paket gelagert wurde und es ist möglich einen Preis zu hinterlegen. Sollte ein Kunde gleich mehrere Pakete abholen wollen, kann sich der Mitarbeiter alle Pakete zu dem entsprechenden Kunden anzeigen lassen. Außerdem ist es möglich, in der App Unterschriften über das Display zu erfassen und Fotos aufzunehmen z. B., wenn ein Paket beschädigt ist. Es ist auch möglich, Kunden per Mail zu benachrichtigen, wenn Ihre Sendung eingetroffen ist und abgeholt werden kann.

Diese Lösung ist geeignet für jede Art von Paketshop, egal ob es nur ein Kiosk ist oder ein Paketshop mit mehreren Mitarbeitern und über 1000 Sendungen pro Tag.

COSYS bietet neben der Paketshop App auch noch weitere Lösungen für den Bereich Paket Management an. Für die Hauspostverteilung gibt es eine Paket Inhouse Lösung von COSYS mit der innerhalb eines Unternehmens einfach Sendungen angenommen und verteilt werden können (Track and Trace Inhouse, interne Logistik).

Im Bereich Paket Transport bietet COSYS Software, die beispielsweise für Paketdienstleister geeignet ist, da sich mit der Software einfach Pakete ausliefern lassen. Auch die Module Retoure, Einlagerung, Selbstabholer und KEP Annahme sind verfügbar.

Alle Module sind individuell wählbar und auch über Lösungen hinweg mischbar, sodass jeder Kunde seine individuell passende Lösung finden kann.

Mehr zu dem Thema COSYS Paket Transport erfahren Sie hier.

Gerne können Sie auch eine unserer Apps aus dem Play Store oder AppStore testen:

Android: https://play.google.com/store/apps/developer?id=COSYS+Ident+GmbH

iOS: https://apps.apple.com/de/app/cosys-paketshop-cloud/id1409645364

Bei Interesse an einer Komplettlösung von COSYS, besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie bei uns an unter: +49 5062 900 0 .

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.