Software Testing – Konzentration auf das große Unbekannte

In der Softwareentwicklung reichen gängige Testmethoden nicht mehr aus. ?Mit neuartigen Tests können Teams jedoch unbekannte, versteckte Risiken aufdecken. Wie das funktioniert, zeigt Boris Cipot, Synopsys, in dem kostenfreien Webinar am Mittwoch, 7. Oktober 2020, von 11:00 bis 11:45 Uhr.

Das Testen wird heute oft als eine Phase angesehen, die erst nach dem Abschluss der Entwicklung beginnt, und wird leider nicht als integraler Prozess der Entwicklung betrachtet. Hier liegt schon die erste Bedrohung. Wenn Entwicklungsteams so vorgehen, verzögern sie die Identifizierung der Risikopunkte und belasten die Risikobehebung erheblich.

Kein Veröffentlichungsplan nimmt diese Auswirkungen auf die leichte Schulter, auch wenn die knapp bemessenen Fristen die Teams herausfordern. Um mit den Problemen Schritt zu halten, konzentrieren Teams sich eher auf die bekannten Bedrohungen als auf das, was möglicherweise auftritt. Dies führt zu einem falschen Sicherheitsgefühl und verliert das eigentliche Problem aus den Augen.

Während dieses Webinars erfahren die Teilnehmer:?

Warum gängige Testmethoden nicht ausreichen

Wie Tests unbekannte versteckte Risiken aufdecken können

Wie man sich auf das große Unbekannte konzentriert

Wie man Zeitprobleme reduzieren kann

Wie man den Aufwand auf den Software Development Lifecycle (SDLC) verteilt

Der Sprecher

Boris Cipot ist Senior Security Engineer bei Synopsys. Er unterstützt Unternehmen unabhängig von ihrer Größe und Gesellschaftsform?dabei, sichere Software zu erstellen.?Boris kam mit der Übernahme von Black Duck Software im Jahr 2017 zu Synopsys. Er ist auf Open Source-Software-Sicherheit, Robotik und?Künstliche Intelligenz?spezialisiert. Seit 2003 arbeitet er im Bereich Cybersicherheit und war bei?F-Secure und Avira in der Entwicklung von Anti-Malware-Software?tätig.?

Die Teilnahme an dem Live-Webinar ist kostenlos. Es findet am 07.10.2020, von 11:00 bis 11:45 Uhr statt. Organisiert und moderiert wird es von der Redaktion it-daily.net in Kooperation mit der Synopsys GmbH.

Interessenten können sich hier anmelden:

https://register.gotowebinar.com/register/8512665722378323982

Ansprechpartner:

Ulrich Parthier

it Verlag GmbH, Ludwig-Ganghofer-Str. 51, 83624 Otterfing

Telefon: +49-8104-649414, E-Mail: u.parthier@it-verlag.de

Die it verlag für Informationstechnik GmbH publiziert das Magazin it management mit dem Supplement it security. Im Online-Bereich stehen mit der News-Portal www.it-daily.net und diversen Newslettern wertvolle Informationsquellen für IT Professionals zur Verfügung. Mit eBooks, Whitepapern und Konferenzen zu Themen des Print-Magazins rundet der Verlag sein Angebot zu News aus der IT-Welt ab.

www.it-daily.net