Software zum Anfassen 2020

Im Fokus des Online-Kongresses ?Software zum Anfassen 2020?, zu dem die datatronic Software AG ? am Donnerstag, 17. und Freitag, 18. September 2020 einlädt, steht das Mobile Arbeiten. Unternehmen und deren Mitarbeitende profitieren nicht nur in Pandemie-Zeiten von flexibleren Arbeitsplätzen. Auf der Agenda der kostenlosen Veranstaltung, die Geschäftsführende, IT-Mitarbeitende, Anwenderinnen und Anwender anspricht, stehen Fachvorträge rund um das mobile Arbeiten.

?Unsere traditionelle Hausmesse ?Software zum Anfassen?, ist aufgrund der stets aktuellen Themen ein von Kunden und Interessierten gefragtes Event?, sagt Pascal Bühler, Geschäftsführer der datatronic Software AG. Sie wegen Corona ausfallen zu lassen, habe man sich nicht vorstellen können und sich daher für den Online-Kongress entschieden. ?Damit ermöglicht datatronic sogar viel mehr Wissbegierigen als sonst, sich in Sachen ?Mobiles Arbeiten? zu informieren?, ergänzt Bühler und fährt fort: ?Unternehmen, die auf das flexible und mobile Arbeiten setzen, sichern sich nämlich nicht nur einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, sie tragen damit auch zu einer positiven Work-Life-Balance ihrer Mitarbeitenden bei.?.

Die Besucher des Online-Kongresses erfahren beispielsweise, mit welchen Vorteilen eine CloudIT Infrastruktur einhergeht, und wie gerade auch kleinen und mittleren Unternehmen mit der ERP Software Sage 100cloud der Einstieg in die Cloud-Zukunft gelingt.

SaaS: Was ist Software as a Service? Dieser Teilbereich des Cloud Computings kann gerade für KMUs besonders attraktiv sein. Denn nicht immer macht es Sinn eine komplexe Infrastruktur selbst aufzubauen.

Ein Fachvortrag widmet sich dem Thema E-Commerce, zeigt etwa, wie einfach es sein kann mit einem E-Commerce Shopware Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen und dabei alle wichtigen Daten direkt in der Sage Warenwirtschaft zu verwalten.

Vorgestellt wird auch DocuWare. Dokumente suchen, freigeben, weiterleiten ? mit dem Dokumenten-Management-System hat man den Workflow unabhängig von Standort oder Endgerät immer im Griff.

Last, but not least kommt der Sicherheit der Daten in der Datenwolke ein wichtiger Part zu: moderne Data-Center ermöglichen Cloud-Anwendungen bei hohem Sicherheitsstandard. ?Eine gute Gelegenheit vom KnowHow unserer Referenten zum Thema ?Mobiles Arbeiten? für die Zukunft des eigenen Unternehmens zu profitieren?, betont Pascal Bühler.

Anmeldung zum kostenfreien Kongress unter:

https://www.datatronic.de/unternehmen/software-zum-anfassen.html

Mobiles Arbeiten ? die Online-Fachvorträge (jeweils eine Stunde)

17. September 2020

09:00 Uhr?????? SaaS im deutschen Mittelstand

10:30 Uhr?????? Sage 100 native Cloud

14:00 Uhr?????? Mobilisieren und Vernetzen Ihrer Sage 100, Outlook & Co. für Ihre

????????????????????? ?Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten

15:30 Uhr ?????? Mobile Freigabe von Workflows mit DocuWare

18. September 2020

09:00 Uhr?????? Mobiles Arbeiten? Mit Sicherheit!

10:30 Uhr?????? Shopware 6 ? die neue Generation Online Shop mit Integration in

?????????????????????? die Sage 100

14:00 Uhr ?????? Effiziente Zusammenarbeit mit Microsoft Teams

15:30 Uhr ?????? Vorteile von CloudIT Infrastruktur

Als Digitalisierungspartner für KMU bietet Datatronic kaufmännische Software und IT-Lösungen aus einer Hand. Das Portfolio umfasst die Bereiche ERP, DMS, CRM, HR, sowie IT-Infrastruktur und Hosting.

Datatronic ist ein Unternehmen der NTR Gruppe, deren Töchter von 24 Standorten über 7000 Mittelstandskunden betreuen.

https://www.datatronic.de/