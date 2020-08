Softwaregesteuerte Speicherlösung Nutanix Files: Zahl der Kunden steigt auf 2.500

Nutanix (NASDAQ: NTNX), Spezialist für Enterprise Cloud Computing, hat vor kurzem die Marke von 2.500 Kunden ? darunter 179 Global-2000-Unternehmen ? für seine linear skalierbare Dateispeicherlösung Nutanix Files erreicht. Nutanix Files bietet Unternehmen eine einfache, flexible und intelligente Dateispeicherlösung für die Cloud-Ära. Anders als traditionelle Lösungen ermöglicht Nutanix Files Kunden die Anpassung an veränderte Anforderungen bei der Speicherung von Dateien und bietet dazu passende Skalierungsfähigkeiten. Die Lösung funktioniert standortübergreifend und lässt sich zentral und gleichzeitig ortsunabhängig managen.

Native Analysemöglichkeiten in Nutanix Files verschaffen Kunden zudem detaillierte Einblicke in ihre Daten. Die Lösung zeigt, wie die Daten genutzt werden, dokumentiert Nutzung und Zugriff darauf im Zeitverlauf und ermöglicht die Erkennung von Anomalien, um Missbrauch und Sicherheitsbedrohungen durch Kriminelle und Schadsoftware vorzubeugen. Integrationen zu entsprechenden Drittlösungen sind dadurch unter Umständen nicht mehr nötig.

Nutanix Files beseitigt die inhärente Komplexität traditioneller Rechenzentrumsarchitekturen, die von Legacy-Storage-Systemen abhängen. Statt Komplexität bietet die Lösung Flexibilität dank Softwaresteuerung, um die Herausforderungen und Skalierungsanforderungen im Bereich Dateizugriff und -management zu meistern. Sie ist Teil einer Lösungssuite von Nutanix für strukturiertes und unstrukturiertes Datenmanagement. Neben Nutanix Files gehören zu dieser Suite Nutanix Objects für S3-kompatible Objektspeicherung und Nutanix Volumes für skalierbare Blockspeicher. Zusammen sind sie die branchenweit einzigen Storage-Lösungen, die einheitlich, softwaregesteuert und durchgängig sind, auf ein und derselben hyperkonvergenten Infrastrukturplattform aufsetzen und über eine gemeinsame Managementumgebung verfügen, mit deren Hilfe sich Anforderungen zur Speicherung von Dateien, Objekten und Datenblöcken adressieren lassen.

?Nutanix ist bekannt dafür, Infrastrukturen mit Hilfe seiner HCI-Lösung zu vereinfachen?, so Eric Sheppard, Research VP, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group bei IDC. ?Die Dateispeicherlösung des Anbieters erweitert diese Einfachheit auf unstrukturierte Daten und findet zügig Verbreitung in der Nutanix-Kundenbasis. Das hat dazu geführt, dass IDC Nutanix als einen wichtigen Marktteilnehmer im Bericht ?2019 MarketScape on Worldwide Scale-out File-Based Storage? bezeichnet.?

Mit Hilfe von Nutanix Files können Unternehmen die Speicherung von Dateien unter Nutzung der Protokolle NFS und SMB von den zentralen Rechenzentren bis zu Edge-Standorten standardisieren, eine Herausforderung, die auf immer mehr Kunden zutrifft. Die Lösung lässt sich innerhalb von Minuten bereitstellen, per Mausklick unterbrechungsfrei aktualisieren und über eine zentrale sowie einfach zu bedienende Oberfläche managen.

?Der Markt für Speicherlösungen ist sehr fragmentiert. Die Kunden müssen deshalb unterschiedliche Produkte managen und verschiedene Lizenzen erwerben, um ihre diversen Storage-Anforderungen zu erfüllen?, erklärt Dr. Markus Pleier, Director System Engineering Central Europe bei Nutanix. ?Wir bei Nutanix konzentrieren uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihren Infrastrukturstack zu vereinfachen. Unser Angebot einer einfach zu bedienenden und integrierten Lösung zur Speicherung von Dateien mit eingebauten Funktionalitäten wie zum Beispiel detaillierten Analysemöglichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen. Die Marke von 2.500 Nutanix-Files-Kunden stellt für uns einen wichtigen Meilenstein und einen klaren Beleg für die Stärken dieser Lösung dar.?

Zu den Kunden von Nutanix Files zählen Unternehmen jeder Größe bis hin zu lokalen und internationalen Handelsfirmen, führenden Serviceprovidern und vielen anderen mehr. Neben der Archivierung von Applikationsdaten und -dateien unterstützt Nutanix Files insbesondere die folgenden Szenarien:

Remote Work: Skalierung per Mausklick

Es ist nicht einfach, Unternehmen gleichsam über Nacht auf Remote-Betrieb umzustellen. Das mussten viele Firmen in den letzten Wochen und Monaten feststellen. Neben effektiven VDI-Lösungen für Mitarbeiter war es Aufgabe der IT-Teams, Dokumentenmanagementsysteme bereitzustellen, die mit dem wachsenden Bedarf mithalten konnten. Zusätzliche Kapazitäten schnell und von überall her per Mausklick einrichten und hinzufügen zu können, um den Bedarf an Remote-Arbeitsplätzen zu decken, hilft Kunden auf ideale Art und Weise, sich an veränderte Anforderungen anzupassen und herausfordernde Situationen wie die COVID-19-Pandemie flexibel zu meistern.

Dateispeicher für das Gesundheitswesen

In Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen erfolgen Speicherung, Anzeige und Bearbeitung der Bilder, die von medizinischen Geräten wie Röntgenapparaten erzeugt werden und archiviert werden müssen, über so genannte Picture-Archiving-and-Communication-Systeme (PACS). Nutanix Files ist mittlerweile für Change Healthcare und IBM Watson Health zertifiziert und lässt sich mit jeder beliebigen PACS-Lösung verwenden, die Standardprotokolle wie NFS und SMB zur Dateispeicherung unterstützt. Ferner stellt Nutanix Files aufgrund seiner flexiblen und softwaregesteuerten Architektur ein Infrastruktur- und Dateispeicherungssystem dar, das dynamisch skaliert und dadurch veränderte Workload-Anforderungen erfüllt. Das ist insbesondere in Zeiten wichtig, in denen es wie in der gegenwärtigen Pandemie zu einem deutlich erhöhten Patientenaufkommen kommen kann.

Videoüberwachung erfordert einfachen, aber leistungsfähigen Dateispeicher

Unternehmen, die Videoüberwachung nutzen, sind auf ein effizientes Dateispeichersystem angewiesen, mit dessen Hilfe sie Petabytes an Daten archivieren können, das jedoch gleichzeitig über die notwendige Leistung verfügt, um bei Bedarf schnell auf Videodaten zugreifen oder diese streamen zu können. Nutanix Files skaliert linear sowie unterbrechungsfrei und kann dadurch abhängig vom Bedarf die notwendigen Kapazitäten bereitstellen. Die Lösung konsolidiert Dateispeicher auf einer zentralen flexiblen Plattform, bietet die benötigte Skalierung und reduziert gleichzeitig den Managementaufwand und die Komplexität im Betrieb.

Weitere Informationen zu Nutanix Files sind auf der Nutanix-Website erhältlich.

