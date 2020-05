Soldata – Online-Event für aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten

Wie geht es nach der Bundeswehrzeit weiter? Welche potentiellen Arbeitgeber/innen haben einen passenden Job und kann ich mich schon während meiner Dienstzeit auf eine Karriere nach der Bundeswehr vorbereiten? Das sind Fragen, die ehemalige und aktive Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zum Ende oder nach ihrer Dienstzeit haben. Die virtuelle Messe Soldata, bietet umfangreiche Orientierungshilfen bei der Rückkehr ins zivile Berufsleben. Hier können sich Besucher/innen 5 Tage lang kostenlos und anonym rund um die Uhr zielgerichtet informieren ? sie finden passende Stellenangebote und können sich mit Personalverantwortlichen direkt über ihre Perspektiven austauschen. Bildungsträger zeigen Weiterbildungsangebote und Qualifizierungsmöglichkeiten auf. Darüber hinaus stehen Webinare, Videovorträge und Downloads zur Verfügung ebenso wie die Möglichkeit mittels Live-Chat direkt mit den Anbietern Kontakt aufzunehmen und individuelle Fragen zu stellen.

Das zfh ? Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund ist mit einem virtuellen Messeauftritt dabei und informiert über ihre Fernstudienangebote neben dem Job und anderen Verpflichtungen. Beim zfh finden Studieninteressierte mit und ohne Abitur Weiterbildungsangebote in den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, Technik und Naturwissenschaften und Sozialwissenschaft. Dabei stehen Master- und Bachelorfernstudiengänge ebenso zur Verfügung wie Module, die mit einem Zertifikat abschließen. Die Bandbreite reicht von MBA-Studiengängen wie Motorsport-Management, Unternehmensführung, Digital Finance, Strategie & Accounting über Logistik, Sicherheitsmanagement und Kindheitspädagogik bis hin zu Medizinische Biotechnologie, Informatik, Elektrotechnik oder Management in der Weinwirtschaft. Insgesamt besteht die Palette aus 90 Fernstudienangeboten an 21 staatlichen Hochschulen.

Weitere Informationen: www.zfh.de www.soldata.de

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz. Auf der Grundlage eines Staatsvertrages der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland kooperiert sie seit 1998 mit den 15 Hochschulen der drei Länder und bildet mit ihnen gemeinsam den zfh-Verbund. Darüber hinaus kooperiert das zfh mit weiteren Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 90 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an staatlichen Hochschulen. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind nahezu 6.400 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.