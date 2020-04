Solide Investments behalten ihren Wert

Gerade in Zeiten von Niedrig- oder Strafzinsen erfreuen Unternehmen, die Dividenden zahlen und das möglichst regelmäßig, besonders die Anleger. Schätzungen beziffern die im vergangenen Jahr ausgeschütteten Dividenden weltweit mit gut 1,4 Billionen Dollar. Noch nie wurde eine so hohe Summe an Dividenden ausgeschüttet. Die größten Dividendenzahlungen auf dem Globus kommen von Royal Dutch Shell.

In Deutschland ist die Allianz führend. Es gibt auch kleinere, feine Goldgesellschaften wie etwa Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-isoenergy-caledonia-mining-und-rnc-minerals/ -, die regelmäßig Dividenden ausschütten. Die Blanket-Goldmine der Gesellschaft in Simbabwe entwickelt sich seit Jahren sehr gut. 2019 brachte einen Bruttogewinn von 31,1 Millionen US-Dollar. Die Gesamtproduktionskosten für eine Unze Gold sind mit 856 US-Dollar niedrig. Die Erhöhung der vierteljährlichen Dividende im Januar um neun Prozent dürfte die Anteilseigner von Caledonia ebenfalls erfreuen.

Bei der aktuellen Viruskrise reagieren auch flexible Unternehmen wie etwa Copper Mountain Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/copper-mountain-mining-gibt-zahlen-fuer-das-4-quartal-und-gesamt-2019-bekannt/ -, überarbeiten ihre Pläne und so weiter, um auch in den schwierigen Zeiten voranzukommen und diese gut zu überstehen. Die Copper Mountain Mine in British Columbia gehört zu 75 Prozent dem Unternehmen und produziert rund 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr. Da die Marktphase derzeit unsicher ist, hat Copper Mountain Abbaupläne überarbeitet und konzentriert sich im Moment auf kostengünstige Abbauflächen. So bringen kurzfristige Änderungen positive Auswirkungen auch für die Anlegergemeinde.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/