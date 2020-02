SolidLine AG ausgezeichnet als TOP 10 SOLIDWORKS Systemhaus weltweit

Auszeichnung mit zahlreichen Awards auf der 3DEXPERIENCE World 2020

Highlight: SolidLine als TOP 10 SOLIDWORKS Systemhaus weltweit ausgezeichnet

SolidLine auch in 2019 wieder größter SOLIDWORKS Partner in Zentraleuropa

Im Rahmen der 3DEXPERIENCE WORLD 2020, in Nashville, Tennessee, wurde die SolidLine AG erneut als führender Anbieter von SOLIDWORKS Lösungen ausgezeichnet.

Unter dem Motto “A New Dimension With Experience” wurden die Besucher zur diesjährigen 3DEXPERIENCE World 2020 im Music City Center in Nashville, Tennessee begrüßt. Vom 10. bis 12. Februar gab es viel zu bestaunen, zu entdecken und zu lernen. Die 3DEXPERIENCE World ist das top Event für Design und Innovation rund um SOLIDWORKS. Die Veranstaltung blickt auf eine lange Tradition zurück und wurde bis 2019 unter dem Namen ?SOLIDWORKS World? abgehalten. In diesem Jahr wurde erstmals die 3DEXPERIENCE Plattform ausführlich vorgestellt und in den Fokus gerückt ? daher auch die neue Namensgebung. Die SolidLine AG ist als größter SOLIDWORKS Anbieter in Zentraleuropa wie immer auf der Veranstaltung vor Ort. Auch bei der Award Verleihung auf der 3DEXPERIENCE World 2020 wurde das Systemhaus erneut ausgezeichnet.

In diesem Jahr wurde SolidLine als TOP 10 SOLIDWORKS Systemhaus weltweit ausgezeichnet. Zusätzlich gab es die Auszeichnung ?Elite 190 Club? für herausragende Leistungen bei Kundenzufriedenheit und Service. Ebenso wurde SolidLine als Top Reseller für Early Engagement in Zentraleuropa ausgezeichnet und erreichte den 100% Club Education.

Zusätzlich wurden gleich vier Mitarbeiter der SolidLine für ihre besonderen Leistungen ? insbesondere hervorragende langejährige Kundenbetreuung ? gewürdigt:

Mike Gregor, Niederlassungsleiter SolidLine Dortmund

Dirk Halbauer, Niederlassungsleiter SolidLine Wiesbaden

Kristof Schiffmann, Niederlassungsleiter SolidLine Köln/Düsseldorf

Ralf Wilke, Niederlassungsleiter SolidLine Berlin

SolidLine beweist auch in diesem Jahr, dass sie im Bereich SOLIDWORKS, Schulungen und Service die Nummer 1 in Deutschland und Europa ist.

Weitere Informationen über die diesjährige 3DEXPERIENCE WORLD, das SOLIDWORKS Portfolio und die 3DEXPERIENCE Plattform erhalten Sie unter:

https://www.solidline.de/solidblog/3dexperience-world-2020-highlights/

https://www.solidline.de/loesungen/

https://www.solidline.de/loesungen/3dexperience-plattform/

Seit 1996 ist die SolidLine AG der führende Anbieter von SOLIDWORKS in Deutschland. Das Lösungsportfolio umfasst unter anderem CAD, CAM, ECAD, PDM und Simulation. Zusätzlich ist SolidLine der führende Anbieter von 3D Systems Lösungen für den professionellen 3D-Druck in Kunststoff und Metall. In Deutschland ist SolidLine mit insgesamt 11 Niederlassungen und Schulungszentren präsent und beschäftigt derzeit über 190 Mitarbeiter. Über 7.000 Kunden vertrauen bereits auf die Kompetenz und Leistung von SolidLine und erzielen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile. SolidLine ist ein Unternehmen der Bechtle Gruppe.