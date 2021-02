SolidLine GmbH erhält 7 Auszeichnungen

Im Rahmen der ?3DEXPERIENCE World 2021? wurde die SolidLine GmbH zum wiederholten Mal als einer der besten SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE Partner weltweit ausgezeichnet. Auf der von Dassault Systèmes ausgerichteten Veranstaltung kamen Designer, Ingenieure und Anwender von SOLIDWORKS zusammen, um sich über die neuesten Entwicklungen rund um das Programm für die 3D-CAD-Konstruktion zu informieren. Mit seinem Preis würdigte der französische Softwareentwickler den herausragenden Kundenservice von SolidLine und die besondere Qualität von Beratung und Service, die das Systemhaus bietet.

An der diesjährigen ?3DEXPERIENCE World? nahmen über 35.000 Teilnehmer aus allen Kontinenten teil. Aufgrund der weltweiten Pandemie fand die Veranstaltung 2021 nur im Netz statt. Zum Programm zählten unter anderem Expertenvorträge und virtuelle Rundgänge, in denen drei Kunden von Dassault Systèmes Beispiele für die Anwendung von SOLIDWORKS in Konstruktion und Fertigung zeigten. Die Besucher erhielten so einen lebendigen Eindruck davon, wie in der heutigen Zeit mit neuester SOLIDWORKS Technologie auch komplexe Aufgaben gelöst werden können.

Zum Abschluss der Veranstaltung fand die große Preisverleihung für SOLIDWORKS Anbieter statt. Die SolidLine GmbH konnte insgesamt 7?Auszeichnungen in Empfang nehmen. Neben der Würdigung als bester SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE Partner in Mitteleuropa erhielt das Systemhaus aus der Nähe von Wiesbaden auch einen Preis als 3DEXPERIENCE Partner für Forschung, Bildung und Start-ups. Besonders freute sich Mike Gregor, der Geschäftsführer der SolidLine GmbH, aber über die begehrte Auszeichnung für den besten Kundenservice.

?Einen Preis für höchste Kundenzufriedenheit zu erhalten, ehrt uns besonders?, so Gregor. ?Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei all unseren Kunden für ihr äußerst positives Feedback herzlich bedanken.

Ihr Erfolg und ihre Zufriedenheit stehen bei uns von jeher an oberster Stelle. Dieser Philosophie werden wir auch weiterhin treu bleiben: indem wir immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen haben und mit ihnen gemeinsam neue Lösungen für neue Herausforderungen entwickeln?, blickt Mike Gregor optimistisch gestimmt in die Zukunft.

Mehr Informationen zur Preisverleihung erhalten Sie hier: 3DEXPERIENCE WORLD 2021 ? SolidLine mehrfach ausgezeichnet – SolidLine GmbH

