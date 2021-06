SolidLine ist Top Sales Partner für CAMWorks in EMEA

Auszeichnungen für Solidline GmbH

SolidLine ist der kompetente Partner für Fertigungslösungen

Auf der diesjährigen CAMWorks Global Reseller Conference, die ?aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie gewohnt in den USA stattfinden konnte, wurde die SolidLine GmbH als der Top Sales Partner für CAMWorks in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen eine weitere Auszeichnung als ?Worldwide Top Deal Partner“.

Die SolidLine GmbH ist der kompetente Ansprechpartner für innovative CAM-Lösungen. Das Unternehmen bietet durchgängige Lösungen in sämtlichen Bereichen der Produktentwicklung in ganz Deutschland an. Jetzt wurde das PLM-Systemhaus auf der ?CAM World? für seine Leistungen als Bester Reseller für CAMWorks in EMEA ausgezeichnet.

?Wir sind wirklich stolz, erneut diese besonderen Preise in Empfang nehmen zu können. Für unsere Mitarbeiter ist das eine Bestätigung für außerordentliches Engagement. Zudem möchten wir uns herzlich bei unseren Kunden bedanken. Gemeinsam haben wir es geschafft, das Jahr 2020 so erfolgreich zu gestalten.?, so Christian Popp, Leiter Manufacturing Solutions der SolidLine GmbH.?

Mit CAMWorks bietet die SolidLine GmbH die besten in SOLIDWORKS integrierbaren CAM-Lösungen an und eröffnet zugleich einen exklusiven Zugang zum ersten CAM-Produkt von SOLIDWORKS.

Mehr Informationen zur SolidLine GmbH:

