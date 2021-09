SOLIDWORKS Experience Day findet erneut digital statt

Auch im Jahr 2021, genauer gesagt am 07. Oktober, wird der SOLIDWORKS Experience Day digital stattfinden. Die Veranstalter bieten ein spannendes Angebot an zahlreichen Fachvorträgen, Workshops und Live-Demos an. Auch eine digitale Partnerausstellung wird es geben.

Ein Rundgang durch die Partnerausstellung, ein Besuch der verschiedenen Fachvorträge, ein Austausch mit den Experten. Alles ist wie gehabt, eben erneut digital. Die Veranstalter des SolidWorks Experience Day werden ihre Gäste am 07. Oktober 2021, erneut im virtuellen Raum begrüßen. Interessierte Besucher erhalten nach ihrer Anmeldung unter: Experience Day 2021 – Solidline ihre persönliche Zugangsdaten, die ihnen den Zutritt zum digitalen Veranstaltungsgelände ermöglichen.

Der Experience Day ist eine gemeinsame Veranstaltung von den Tochtergesellschaften der Bechtle AG – SolidLine, Solidpro, DPS Software und COFFEE. Die Veranstaltung startet am 07.Oktober 2021, nach der Begrüßung mit den Highlights des neuen Release 2022, das in Kürze für alle Kunden verfügbar ist. Zu dem spannenden Live-Programm bieten die Veranstalter weitere tolle Vorträge und die Möglichkeit in vier Diskussionsrunden mit Experten in ein persönliches Gespräch zu kommen. Neuigkeiten in den Bereichen Datenmanagement auf der Cloud, Software as a Service (SaaS) oder die zunehmende Individualisierung in der Fertigung wird bei den Experten ein Thema sein.

Ein Vortrag von Peter Ebbesmeyer vom Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM rundet den Tag ab. Er erläutert, warum ein durchgängiges PLM-System (Product Lifecycle Management) die Grundlage für neue vielversprechende Konzepte ist und zeigt auf, wie eine moderne PLM-Umsetzung aussehen kann. Peter Ebbesmeyer wird das auch anhand der 3DEXPERIENCE Plattform verdeutlichen, die im Fraunhofer Institut erfolgreich eingesetzt wird.

Die Veranstalter versprechen ihren Gästen ein umfassendes Programm mit zahlreichen Fachvorträgen und Live-Expertentalks sowie eine virtuelle Partnerausstellung mit Beispielen zukunftsorientierter Produktentwicklung und Fertigung.

Die Teilnahme und Registrierung ist kostenlos und unter Experience Day 2021 – Solidline möglich.