SOLIDWORKS Experience Day und DPS Launch Days erstmalig virtuell

In diesem Jahr finden die beliebten Vor-Ort-Events ?DPS Launch Days? und der ?SOLIDWORKS Experience Day? zum ersten Mal virtuell statt. Die Entscheidung, hier digitale Wege zu beschreiten, zeigt gleichzeitig auf, in welche Richtung der Trend geht. Wichtig bei dieser Entscheidung war, ein professionelles und gleichzeitig spannendes Format zu erschaffen, das die Erfahrung des direkten Austausches und Networkings mit Experten und die Vermittlung von Fachwissen in ein ?Erlebnis? packt. Die Veranstaltungen sind für die Teilnehmer kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Im Herbst 2020 erscheinen die Neuerungen und Highlights in SOLIDWORKS 2021. Gezeigt werden die Trends der Branche und Lösungen aus der Konstruktion, Fertigung, Produktentwicklung, Simulation und vieler weiterer führender PLM Lösungen. In virtuellen Fachvorträgen, Live Demos, Podiumsdiskussionen können sich die Teilnehmer neues Wissen aneignen und natürlich auch die neuen Features in SOLIDWORKS 2021 erfahren. Abgerundet wird das interaktive und doch vertraute ?Vor-Ort-Gefühl? durch den Austausch mit Experten an den Messeständen im Ausstellungsbereich oder in den Fachvorträgen. Bequem per Chat wendet man sich direkt an seinen Ansprechpartner, ob im Einzelgespräch oder Gruppengespräch mit anderen Besuchern.

Kick-Off Event mit dem SOLIDWORKS Experience Day

Den Start macht am 15. Oktober 2020 das größte Kick-Off-Event im deutschsprachigen Raum, der SOLIDWORKS Experience Day, ein gemeinsames Event, organisiert von der DPS Software und weiteren SOLIDWORKS Gesellschaften der Bechtle AG. Ursprünglich fand die Veranstaltung jedes Jahr am Hauptsitz der Bechtle AG in Neckarsulm statt. Ein interaktives Abbild des bisherigen Standortes ist gleichzeitig der Rahmen, auf und in dem sich die Besucher durch die verschiedenen Angebote navigieren können. Fachvorträge, Expertenrunden und der Ausstellungsbereich mit Partnerlösungen laden zum Teilnehmen und Networken ein.

DPS Launch Days ? SOLIDWORKS Neuerungen und Kundenvorträge

Tiefer in die Welt der Neuerungen von SOLIDWORKS 2021 geht es bei den DPS Launch Days. Am 27. Oktober und 04. November 2020, erfahren Teilnehmer in den drei Teilen ?Benutzeroberfläche und Modellieren?, ?Zeichnungen und Zusatzapplikationen? und ?Baugruppen und Werkzeuge? anschaulich, und an praktischen Beispielen erläutert, was die Highlights sind. In Success Stories aus den Erfahrungen der Anwender und damit aus Kundensicht, erfährt der interessierte Zuhörer, wie PLM Lösungen praxisnah eingesetzt werden. Los geht es mit einem Mausklick um 13.00 Uhr.

Die Teilnahme an allen digitalen Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Termine zusammengefasst:

SOLIDWORKS Experience Day ? 15. Oktober 2020 ? 09.00 bis 16.00 Uhr

DPS Launch Day ? 27. Oktober 2020 ? 13.00 bis 17.00 Uhr

DPS Lauch Day ? 04. November 2020 ? 13.00 bis 17.00 Uhr

Weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden sich hier:

Anmeldung zu den Launch Days: www.dps-software.de/launchdays

Anmeldung zum SOLIDWORKS EXPERIENCE DAY: www.dps-software.de/experienceday

1997 gegründet, unterstützt DPS die komplette Wertschöpfungskette seiner Kunden. Von der Konstruktion, über die Berechnung und Fertigung bis hin zur Datenverwaltung und der Abbildung der damit verbundenen kaufmännischen Prozesse.

Das Software-, Beratungs- und Serviceangebot der DPS beruht auf den Produkten weltweit führender Softwareunternehmen: SOLIDWORKS von Dassault Systèmes, die CAM-Produkte von SolidCAM sowie SWOOD von EfiCAD. Mit der 3DEXPERIENCE Plattform von SOLIDWORKS bietet DPS zudem eine Cloud-Lösung, die höchste Flexibilität für zukünftige Entwicklungen bietet. Darüber hinaus werden eigene DPS Module und Applikationen vertrieben. Eine starke Kompetenz für ERP-Anbindungen rundet das Angebot von DPS ab.

Mit über 200 Mitarbeitern an 19 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt DPS über 8.000 Kunden – immer in dem Bestreben Mehrwerte wie Reduzierung der Kosten, Verkürzung der Markteinführungszeiten und Verbesserung der Produktqualität für seine Kunden zu erzielen.