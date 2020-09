SOLIT Go for Gold-Wertekongress am 19.-20. März 2021 in Wiesbaden

Der SOLIT Go for Gold-Wertekongress 2021 steht für wertvolle Informationen zu Edelmetallen als Geldanlage und den kritischen Blick auf die Zukunft des Geldes. Dabei wird die Entwicklung der Weltwirtschaft genauso beleuchtet, wie die Stellung von Politik und Medien.

Als Folgeveranstaltung der SOLIT Go for Gold-Tour 2019 sollte dieses Jahr erstmalig der SOLIT Go for Gold-Wertekongress stattfinden. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten wir diese Veranstaltung leider kurzfristig auf März 2021 verschieben.

Umso positiver sind wir für das kommende Jahr gestimmt, dass unser SOLIT Go for Gold-Wertekongress 2021 ein voller Erfolg wird. Seien Sie gespannt: Der Kongress findet in einem noch größeren Ausmaß statt. Es werden nicht nur mehr Teilnehmer erwartet, sondern auch ein ausgeweitetes Programm ist geplant.

Es ist Zeit für Antworten auf wichtige Fragen unserer Zeit. Unsere Referenten und wir geben sie am

Freitag, 19. März 2021 von 13:00 ? 19:00 Uhr

Samstag, 20. März 2021 von 10:00 ? 19:30 Uhr

im RheinMain CongressCenter Wiesbaden.

Die Vorträge und Referenten im Überblick:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn (ehemaliger ifo-Chef) | Die Entwicklung der Weltwirtschaft: Trump, Brexit, Eurokrise. Was wird aus Deutschland?

Dr. Daniel Stelter (Autor und Strategieberater) | Das Märchen vom reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert

Dr. Daniele Ganser (Publizist und Historiker) | Können wir Medien noch trauen?

Marc Friedrich & Matthias Weik (Buchautoren) | Der größte Crash aller Zeiten: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Wie Sie jetzt noch Ihr Geld schützen können

Lutz Wagner (ehemaliger DFB-Fußballschiedsrichter) | Werthaltig entscheiden

Robert Vitye (Geschäftsführer SOLIT Gruppe) | ?Nach Gold drängt, am Golde hängt doch alles.?

Tim Schieferstein (Geschäftsführer SOLIT Gruppe) | Goldwerte Tipps für Edelmetallkäufer

Prof. Dr. Max Otte (Publizist und Philanthrop) | Weltsystemcrash: Die Geburt einer neuen Weltordnung

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otmar Issing (Ökonom und Chefvolkswirt) | Vor einer neuen Epoche der Weltwirtschaft

Prof. Dr. Thomas Mayer (Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute) | Die Vermessung der Zukunft

Als Presse- und Medienvertreter können Sie sich per E-Mail an presse@solit-kapital.de akkreditieren.

Tickets und weitere Informationen

Interessierte können sich bis zum 15.10.2020 ein Ticket zum Super Early Bird-Tarif für nur 119 Euro sichern. Danach haben Sie noch die Chance bis zum 31.12.2020 Ihre Karte zum Early Bird-Tarif von 169 Euro zu kaufen. Anschließend kostet das Ticket standardmäßig 219 Euro.

Um uns der aktuellen Lage anzupassen und auch unsicheren Besuchern die Chance zu geben live dabei zu sein, bieten wir als neue Ticketkategorie das LIVE-Stream-Ticket an. Das LIVE-Stream-Ticket kann für 119 Euro erworben werden.

Wir als SOLIT Gruppe freuen uns Sie auf dem SOLIT Go for Gold-Wertekongress 2021 persönlich begrüßen zu dürfen!

Substanzoptimiert. Liquide. transparent. ? auf diesen Säulen ist seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette aufgebaut worden, zum Zwecke der realen Vermögenssicherung sowie zur Nutzung der außergewöhnlichen Chancen im Bereich der physischen Anlagen in die monetären Edelmetalle Gold und Silber. Über SOLIT werden jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich realisiert. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds, mit Schwerpunkt der monetären Edelmetallinvestments in Gold und Silber, an.