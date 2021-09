Soloplan auf der FreiraumMesse in Memmingen

Die FreiraumMesse ist eine Job- und Karrieremesse, mit Spezialisierung auf Jobsuche und Karriereaufstieg, und Angeboten zu Aus- und Weiterbildung. Die Messe findet am Samstag, 04. September 2021, von 10 bis 16 Uhr in der Stadthalle Memmingen statt und der Eintritt ist frei. Zur Sicherheit aller Besucher und Aussteller, gelten die 3G-Regeln und Hygiene- und Sicherheitsregeln.

Neben attraktiven Arbeitgebern der Region treffen die Besucher auch auf Weiterbildungsanbieter und professionelle Coaches, die sie für ihren individuellen Karriereweg vor Ort im „Karriere-Warmup“ beraten. Auf dem Messegelände ist zudem ein spannendes Vortragsprogramm verschiedener Firmen und Referenten zu allen Themen rund um Karriere geboten. An der Jobwall finden sich aktuelle Stellen- und Ausbildungsangebote aller Aussteller.

Am Soloplan Stand Nr. 26 auf der FreiraumMesse erhalten Sie Einblicke, wie sich die berufliche Perspektive in DEM Softwarehaus der Logistikbranche planen und gestalten lässt. Vor Ort können Sie die Möglichkeit nutzen, Fragen an unsere HR-Spezialisten bezüglich dem Bewerbungsprozess zu stellen und Antworten aus erster Hand erhalten.

Mit dem kostenlosen Online-Terminvereinbarungs-Tool können Sie Ihren Messebesuch optimal planen, und sich direkt eine feste Gesprächszeit buchen. Hierzu wählen Sie einfach in der Ausstellerliste Soloplan aus und wählen die gewünschte Uhrzeit aus. Das Tool zur Termin-Anmeldung und weitere Informationen finden sich auf der Webseite der Freiraum Messe.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Sehen Sie sich hier unsere offenen Stellen an – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Willkommen bei Soloplan, DEM Softwarehaus der Logistikbranche.

Die Soloplan GmbH ist einer der führenden Hersteller von Logistiksoftware. Als mittelständisches Familienunternehmen mit rund 210 Mitarbeitern entwickeln und vertreiben wir mit der CarLo®-Produktfamilie eine flexible und intuitiv zu bedienende Premiumsoftware zur effizienten Abwicklung sämtlicher Aufgaben rund um das Thema Transportmanagement.

Aufgrund unseres stetigen Wachstums haben wir im Mai 2019 unser neues Firmengebäude in Soloplan City in Kempten bezogen. Mit modernsten Arbeitsplätzen und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre in Kempten (Allgäu) und unseren weiteren Niederlassungen in Dresden, Frankreich, Polen, Südafrika sowie demnächst auch in Großbritannien bieten wir ganz persönliche Entwicklungsperspektiven. Dies auch weltweit – mit unseren Partnern oder verbundenen Unternehmen in Indonesien/Asien und Portugal.

In einem Softwareunternehmen zu arbeiten, bedeutet nie stillzustehen, sich immer weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Die Welt der IT eröffnet jeden Tag neue Möglichkeiten – arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran, diese umzusetzen.