Soloplan spendet an Stiftung„Trucker in Not e.V.“

Der seit 2015 existierende, gemeinnützige Verein „Trucker in Not“ kümmert sich um einen der wichtigsten Bestandteile in der Transport-Branche: die Fahrerinnen und Fahrer. Denn auch Berufskraftfahrer benötigen Unterstützung, wenn sie unverschuldet in Notsituationen kommen. In solchen Notlagen, wie beispielsweise bei Verkehrsunfällen, geht es um die Integration betroffener Kollegen in die Firmenprogramme, und natürlich auch um direkte finanzielle Hilfe. Die Vereinsmittel setzen sich aus Mitglieds- und Fördermitgliedsbeiträgen sowie aus Spenden zusammen.

Neben der Webseite www.truckerinnot.de, informiert die Hilfsorganisation national auf diversen Verbandstreffen und Messen über laufende Projekte. Bei künftigen Veranstaltungen mit Verlosungen zum guten Zweck, kann nun auch die Soloplan-Box voller Werbegeschenke (Sitzkissen, Spielzeug-LKW, Kartenspiele, Flip-Flops, Mützen, Caps uvm.) genutzt werden.

Soloplan freut sich, regelmäßig Vereine und Organisationen durch eine Geld- oder Sachspende zu unterstützen, vor allem in der Logistikbranche. Deshalb wünschen wir ganz besonders der Stiftung „Trucker in Not“ weiterhin viel Erfolg und danken Frau Sabelus, Gründerin von „Trucker in Not“ und des Transportunternehmens RS MediTrans, für Ihren unermüdlichen Einsatz.

